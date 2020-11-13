Bố mẹ hút thuốc trên giường khiến 4 đứa con chết cháy thương tâm, kết quả khám nghiệm hiện trường gây phẫn nộ

Thế giới 13/11/2020 15:45

Chỉ vì thói quen hút thuốc của bố mẹ, 4 đứa trẻ chết cháy thương tâm. Chứng kiến thảm cảnh tại hiện trường, nhiều người không cầm được nước mắt.

Cặp vợ chồng Natalie Unitt và Christopher Moulton (ngụ tại Stafford, Anh) từng bị cảnh báo về những nguy hiểm của thói quen hút thuốc trên giường. Thế nhưng cặp đôi vẫn không thay đổi để rồi khiến 4 đứa con chết cháy thương tâm vì thói quen xấu này.

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Cặp vợ chồng người Anh từng bị khuyến cáo không nên hút thuốc trên giường - Ảnh: Mirror

Vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra vào ngày 5/2 năm ngoái khiến 4 đứa con của họ là bé Riley Holt (8 tuổi), Keegan Unitt (6 tuổi), Tilly Unitt (4 tuổi) và Olly Unitt (3tuổi) tử vong.

Theo thông tin trên Mirror, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, cặp vợ chồng người Anh ở trong phòng ngủ với đứa con út 2 tuổi, 4 người con lớn ở trong một căn phòng khác. Nhờ đó, đứa con nhỏ nhất đã thoát nạn. Ban đầu, Moulton khai ngọn lửa bắt đầu từ tủ đựng nồi hơi gas nhưng bị điều tra viên bác bỏ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cặp vợ chồng hút thuốc trên giường khiến phòng ngủ bốc cháy. Sau đó, ngọn lửa lan đến cầu thang khiến người bố không thể tiếp cận phòng của 4 đứa con.

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Hành động vô ý thức của 2 vợ chồng đã khiến 4 đứa con chết cháy thương tâm - Ảnh: Mirror

Moulton khai anh ta đã nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ để chạy trốn, sau đó đưa đứa con út cho vợ. Người này cho biết thêm, Natalie đã cố chạy xuống cầu thang để lấy nước dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn khiến cô phải quay lại, chạy ra ngoài.

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Ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Mirror

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy có hơn 100 tàn thuốc lá nằm xung quanh các phòng khác nhau trong nhà. Trên chiếc đệm lò xo trên giường của hai vợ chồng, cảnh sát còn tìm thấy một phần của chiếc gạt tàn bằng thủy tinh. 

Hiện cặp đôi đã bị bắt giữ và đang chờ ngày được đưa ra xét xử. 

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