Bị hai anh trai hiếp dâm nhiều năm, bé gái 13 tuổi sinh con

Thế giới 05/07/2019 16:47

Hai người anh xâm hại em gái nhiều lần khiến nạn nhân 13 tuổi mang thai và sinh con. Được biết, cô bé bị xâm hại từ năm 2017 đến tháng 5 vừa qua.

Theo đó, bé gái 13 tuổi người Malaysia được đưa vào bệnh viện vì đau bụng dữ dội. Tại đây các bác sĩ phát hiện em mang thai 36 tuần tuổi và chuẩn bị sinh con. Khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để tìm “tác giả” của bào thai trong bụng cô bé thì bất ngờ phát hiện chính hai người anh xâm hại em gái nhiều năm liền.

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Hai người anh xâm hại em gái khiến nạn nhân mang thai - Ảnh: New Straits Times

Ngay sau đó, hai thanh niên này bị cảnh sát bắt giữ vì tội loạn luân. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm 19 và 17 tuổi khai đã hiếp dâm em gái mình nhiều lần từ cuối năm 2017 cho đến tháng 5 vừa qua dù lúc này cô bé đang mang thai.

Được biết gia đình nạn nhân trước đó sinh sống tại Kuantan, Pahang (Malaysia) và mới chuyển đến Chukai vào tháng 8 năm ngoái. Sau khi nhập viện, nạn nhân đã hạ sinh một bé gái.

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Cô bé được đưa vào bệnh viện khi mang thai 36 tuần - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến trường hợp bé gái bị người thân hiếp dâm, nhiều ngày qua dư luận Việt Nam cũng xôn xao trước thông tin một bé gái bị khiếm thị bẩm sinh, thiểu năng bị chính cha ruột hiếp dâm đến sinh con

Theo đó, em N.T.T.H  (trú xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ) là chị lớn trong gia đình có 3 chị em đều bị khiếm thị và thiểu năng từ nhỏ. Mẹ em vừa mất năm 2018 vì mắc bệnh ung thư. Chị em H. sống chung với bà nội và cha. Vì lớn tuổi lại bị khiếm thị và liệt nửa người nên bà nội H. ngủ riêng, 4 cha con H. ngủ chung với nhau trên cùng một chiếc giường.

Lợi dụng cơ hội, cha của H. là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1981) đã nhiều lần hiếp dâm con gái khiến nạn nhân mang thai. Mọi việc bị phát hiện khi có người đến thăm và nhìn thấy bụng H. to bất thường. Đến ngày 19/5 vừa qua, H. sinh được một bé trai, kết quả xét nghiệm cho thấy đứa trẻ là con của Hải.

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H. phải làm mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ - Ảnh: Internet

Tại địa phương, Hải là một đối tượng không có việc làm ổn định, mê cờ bạc, lười lao động và ham rượu chè. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ Hải để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Xót xa cảnh bé gái 14 tuổi vụng về chăm con trai 1 tháng tuổi vì bị chính bố ruột hiếp dâm: Khi khăn tang mẹ vẫn còn trên đầu

Xót xa cảnh bé gái 14 tuổi vụng về chăm con trai 1 tháng tuổi vì bị chính bố ruột hiếp dâm: Khi khăn tang mẹ vẫn còn trên đầu

Khi chiếc khăn tang mẹ vẫn còn đội trên đầu thì bé H. (14 tuổi) bị chính người cha ruột cưỡng hiếp nhiều lần khiến em mang thai. Nhìn cảnh "người mẹ nhí" vụng về chăm sóc đứa con trai nhỏ, cố nhíu đôi mắt lờ mờ của mình ẵm bồng con khiến những ai chứng kiến không khỏi chạnh lòng.

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