Bị giáo viên phạt 150 lần squat vì phát hiện đồ ăn vặt trong ký túc xá, nữ sinh bị tàn tật vĩnh viễn

Giáo viên quản lý ký túc xá "bắt quả tang" nữ sinh giấu đồ ăn vặt trên giường nên đã phạt nữ sinh squat 150 lần. Sau sự việc, các bác sĩ đã thông báo đến gia đình rằng nữ sinh sẽ bị tàn tật vĩnh viễn.

Mới đây, vụ việc một nữ sinh 14 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị tàn tàn tật vĩnh viễn sau hình phạt từ tháng 6/2020 tiếp tục gây xôn xao dư luận khi những tranh chấp giữa phụ huynh và nhà trường vẫn chưa đi đến hồi kết.

Cụ thể, trước đó, tối 10/6/2020, tại trường THPT Dạy nghề Xianshi ở quận Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên, giáo viên quản lý ký túc xá khi đi kiểm tra tình hình thì phát hiện đồ ăn vặt trên giường của nữ sinh.

Lúc này, giáo viên đã yêu cầu nữ sinh này phải thực hiện hình phạt 300 lần squat. Song nữ sinh quyết phủ nhận đó là đồ ăn vặt của mình và cũng nói bản thân đã bị chấn thương ở chân từ tháng 4 năm ngoái.

Tuy nhiên, giáo viên này cho rằng nữ sinh đang diện lý do nên không chấp nhận lời giải thích này, nữ sinh phải tiếp tục thực hiện 150 lần squat.

Nữ sinh bị tàn tật vĩnh viễn sau khi thực hiện hình phạt 150 lần squat - Ảnh: The Sun

Sau khi biết sự việc, gia đình nữ sinh đã đưa em đến phẫu thuật chân ở nhiều bệnh viện tại Lô Châu và Thành Đô, song bác sĩ thông báo cô bé bị tàn tật vĩnh viễn và phải dùng nạng di chuyển. Em cũng được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sự việc.

Về phía nhà trường nơi cô bé theo học đã đề nghị bồi thường cho gia đình em 109.774 NDT (khoảng 380 triệu đồng) nhưng gia đình không đồng ý. Bên cạnh đó, giáo viên quản lý ký túc xá nói trên cũng đã bị sa thải.

Gia đình nữ sinh dự kiến sẽ tiếp tục kháng cáo để tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa nhất nhằm giảm tác động tiêu cực và tổn hại đến con gái họ.

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