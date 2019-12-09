Bé sơ sinh bị chôn sống khoảng 3-4 ngày may mắn được người dân phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tháng 10 vừa qua, một người dân Ấn Độ khi tiến hành chôn cất đứa con chết yểu của mình trong nghĩa trang đã vô tình phát hiện một bé sơ sinh bị chôn sống. Theo BBC, người đàn ông đang đào hố sâu gần 1 mét thì chiếc xẻng đụng vỡ một cái nồi bằng đất sét. Khi mở nồi ra, người này bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh đang khóc. Bé gái được chuyển tới bệnh viện ngay sau đó.

Bác sĩ Ravi Khanna người trực tiếp điều trị cho biết, em bé được sinh ra khi mới 30 tuần tuổi, nặng khoảng 1,1 kg, bị nhiễm trùng máu và lượng đường trong máu thấp. Nếu phát hiện trễ hơn 1-2 tiếng, khả năng cao đứa trẻ đã mất mạng. Sau thời gian điều trị, hiện em bé đã tăng cân, sức khỏe cũng ổn định. "Hiện bé gái đã nặng hơn 2,5 kg, có thể bú bình khiến chúng tôi rất vui", bác sĩ Khanna chia sẻ.

Bé gái sinh non chỉ nặng khoảng 1,1 kg - Ảnh: BBC Bé sơ sinh bị chôn sống hồi sinh kỳ diệu - Ảnh: BBC Không ai biết chính xác thời gian em bé bị chôn sống, tuy nhiên bác sĩ dự đoán em bé nằm dưới lòng đất đã được 3-4 ngày cho đến khi được phát hiện. Cô bé may mắn sống sót nhờ lớp mỡ trên cơ thể. Trẻ sơ sinh thường có mỡ ở vùng bụng, đùi, má. Điều này giúp chúng có thể duy trì sự sống trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, chiếc nồi bằng đất sét cũng có lỗ thông khí giúp bé sơ sinh may mắn sống sót. Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã truy tìm cha mẹ của em bé nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện em bé đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ trẻ em thuộc quận Bareilly, bang Uttar Pradesh. Bé gái đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ trẻ em - Ảnh: BBC Tại Ấn Độ, phụ nữ thường bị phân biệt đối xử. Nhất là đối với gia đình nghèo, việc sinh con gái bị coi là gánh nặng vì khi lớn lên, gia đình phải chuẩn bị của hồi môn để con gái kết hôn. Chính vì thế, tỷ lệ phá thai giới tính nữ tại một số cơ sở tư nhân ở Ấn Độ có tỷ lệ cao. Các trường hợp bé gái mới sinh bị bỏ rơi hoặc bị sát hại cũng không phải chuyện hiếm.

Em bé sống sót thần kỳ sau khi bị cha mẹ chôn sống trên đồi Sau khi được nuôi trong lồng ấp, cân nặng của em bé bị chôn sống đã tăng gần gấp 3 lần so với lúc mới được tìm thấy, từ 1,5 kg lên 4 kg. Hiện đã có người nhận nuôi cậu bé thiếu may mắn này.

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