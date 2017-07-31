Bị chê kém duyên vì gác chân lên bàn, cô gái nhổ nước bọt đáp trả gây phẫn nộ

Thế giới 31/07/2017 17:15

Bị người đàn ông phàn nàn về dáng ngồi kém duyên cùng chú chó cưng gây phiền hà cho người khác, cô gái đáp trả bằng cách nhổ nước bọt vào người này, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mới đây, trang tin Shanghaiist chia sẻ clip ghi lại cảnh một cô gái nhổ nước bọt vào vị khách hàng nam trong quán cà phê thu hút sự chú ý của dư luận.

Được biết, cô gái cùng chó cưng đến cửa hàng cà phê Starbucks tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày thứ Tư vừa qua. Coi quán như nhà riêng của mình, cô ta thản nhiên ngồi xuống ghế, thoải mái gác chân lên bàn và để mặc chú chó cưng chạy lung tung trong tiệm.

 

Bị một người đàn ông nhắc nhở về dáng ngồi kém duyên, cô gái nổi khùng, nhổ nước bọt đáp trả

Hành động kém duyên của cô gái và sự phiền phức từ chú chó cưng khiến nhiều khách hàng vô cùng bức xúc. Một người đàn ông đã lên tiếng nhắc nhở rằng con chó làm con gái anh hoảng sợ và gây nhiễu loạn cho những người người khác. Chưa kể dáng ngồi của cô là hoàn toàn kém văn minh, thiếu lịch sự khi ở nơi công cộng. 

Tuy nhiên, thay vì hợp tác, cô ta lại nổi giận và liên tục nhổ nước bọt vào người đàn ông, chửi bới anh làm náo loạn cửa hàng.

Bị chê kém duyên vì gác chân lên bàn, cô gái nhổ nước bọt đáp trả gây phẫn nộ - Ảnh 1
Bị nhắc nhở về hành động kém duyên và để chó cưng chạy lung tung gây phiền nhiễu, cô gái liên tục nhổ nước bọt vào người đàn ông - Ảnh cắt từ clip

Sau khi thỏa cơn bực tức, cô gái vẫn tiếp tục gác chân lên bàn và bỏ mặc con chó chạy khắp nơi, không quan tâm đến sự khó chịu của những khách hàng khác. Ngay sau đó, phía Starbucks đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát, yêu cầu cô rời khỏi cửa hàng, trả lại không gian văn minh, yên tĩnh cho quán.

Bị chê kém duyên vì gác chân lên bàn, cô gái nhổ nước bọt đáp trả gây phẫn nộ - Ảnh 2
Người dùng mạng phẫn nộ với hành động của cô gái - Ảnh: Facebook

Hành động vô văn hóa của cô gái nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là người dùng mạng ở nước ngoài. Anh Daniel chia sẻ ý kiến: "Lịch sự với những kẻ kém văn minh là điều không cần thiết. Cô ta đáng lẽ phải bị phạt nặng vì tấn công người khác, xúc phạm họ và gây rối trật tự công cộng".

Anh Rob Brend cho biết: "Chỉ có những kẻ vô văn hóa mới cư xử bạo lực như thế. Một hành động nhỏ cũng đủ để đánh giá nhân cách không ra gì".

Câu chuyện trên là bài học về cách cư xử kém văn minh tại nơi công cộng. Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến cả xã hội đánh giá nhân cách của toàn bộ con người, thậm chí gặp rắc rối trước pháp luật nếu không biết thay đổi cách sống.

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