Câu chuyện về một tử tù sống sót sau khi bị đội xử tử hình bắn 9 phát đạn vào đầu đang được xem xét lại.

Báo điện tử Tiin mới đây giới thiệu câu chuyện về tử tù Wenseslao Moguel sống sót sau khi bị bắn 9 phát vào đầu và mặt.

Moguel bị buộc tội phản quốc và bị kết án tử hình vì tham gia Cách mạng Mexico năm 1910.

Khi đó, chính quyền độc tài Mexico đã bắn chết những người từng bị kết án tử hình trong số những người tham gia cách mạng.

Tử tù sống sót thần kỳ sau 9 viên đạn của đội xử bắn - Ảnh: Ripley

Vào ngày 18 tháng 3 năm 1915, Moguel cũng bị xử bắn cùng với các tử tù khác.

Đáng ngạc nhiên là Moguel vẫn sống sót dù bị bắn ít nhất 12 phát.

Để sống sót, anh giả chết cho đến khi những kẻ hành quyết rời đi.

Moguel vẫn sống xót một cách kỳ diệu sau lần xử bắn - Ảnh: Ripley

Sau khi những người lính rời đi, anh tuyệt vọng chạy vào một nhà thờ gần đó. Các thành viên nhà thờ đã vô cùng sửng sốt khi thấy anh bị bắn vào đầu và mặt.

Các thành viên nhà thờ đã giấu Moguel và điều trị vết thương cho anh. Moguel có 9 viên đạn găm vào đầu và mặt vào thời điểm được phát hiện.

Sau khi Cách mạng Mexico kết thúc, ông mới tuyên bố với thế giới rằng mình còn sống - Ảnh: Ripley

Với sự chăm sóc của họ, Moguel đã có thể sống sót một cách kỳ diệu, và chỉ sau khi Cách mạng Mexico kết thúc, ông mới tuyên bố với thế giới rằng mình còn sống.

Mặc dù có một vết sẹo lớn trên mặt nhưng Moguel vẫn sống xót sau trận xử bắn và sống đến năm 86 tuổi trước khi qua đời vào năm 1976.

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