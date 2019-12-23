Bé trai rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình vì cha mẹ chỉ mải mê chơi điện thoại

Chỉ vì cha mẹ thiếu quan tâm, suốt ngày chăm chăm vào điện thoại nên cậu bé buồn tủi, rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình.

Từ trước đến nay, đã có không ít vụ việc đau lòng xảy ra chỉ vì cha mẹ thiếu quan tâm đến con cái. Thời gian gần đây, vấn đề này một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được dư luận quan tâm.

Theo đó, trong một chương trình truyền hình Trung Quốc, một học sinh tiểu học có tên Diệp Tử Kiện mếu máo khi nhắc đến cha mẹ. Cụ thể, mỗi khi muốn em ở yên một chỗ, cha mẹ đều quăng cho cậu bé một chiếc điện thoại để tự chơi một mình. Cậu bé hỏi ngược lại mọi người rằng, người lớn thường trách bọn trẻ đều mê điện thoại, nhưng ai là người đã đưa điện thoại cho chúng?

Vì cha mẹ thiếu quan tâm, mải mê chơi điện thoại, cậu bé khóc ngay trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Những câu nói của Tử Kiện khiến bất cứ phụ huynh nào cũng phải suy nghĩ: “Lúc con đang muốn cha mẹ bên cạnh con, cha mẹ đang làm gì vậy? Là đang chơi điện thoại! Lúc con muốn cha mẹ đi chơi cùng con, cha mẹ đang làm gì? Vẫn là đang chơi điện thoại! Đôi khi con nghĩ điện thoại mới chính là cha mẹ ruột của con”.

Sau khi nghe những lời gan ruột của con trai, người mẹ vô cùng đau đớn. Chị đã xin lỗi con và xin thời gian để thay đổi bản thân. Ngay sau khi được phát sóng, chương trình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, được dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao.

Nhiều người cho rằng có lẽ đây chính là nỗi lòng của rất nhiều đứa trẻ ngày nay. Chỉ vì cha mẹ vô tâm mà các con phải làm bạn với điện thoại. Đã đến lúc cha mẹ nên buông chiếc điện thoại xuống để trò chuyện, tâm tình với con. Đừng để trẻ đánh mất tuổi thơ, đánh mất cảm xúc bởi chiếc điện thoại vô tri.

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