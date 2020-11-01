Bé gái 6 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành tàn nhẫn, nhìn thương tích ai nấy đều rơi nước mắt

Thế giới 01/11/2020 15:25

Sau khi bị mẹ và người tình bạo hành dã man suốt 3 tháng liền, bé gái 6 tuổi bị gãy xương nhiều chỗ và bỏng nặng.

Nhiều ngày qua, thông tin bé gái 6 tuổi bị bạo hành dã man khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Theo thông tin của truyền thông địa phương, cơ quan chức năng huyện Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ bạo hành trẻ em.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một bé gái 6 tuổi bị thương chi chít khắp người. Nguyên nhân là do bé bị chính mẹ ruột và bạn trai bạo hành liên tiếp nhiều tháng trời.

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Bé gái 6 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành dã man dẫn đến bị thương - Ảnh: Internet

Theo đó, người mẹ và gã bạn trai đã dùng nước nóng đổ lên đầu bé gái 6 tuổi. Không chỉ vậy, 2 người này còn dùng bật lửa đốt môi, đâm kim vào chân, bẻ răng cô bé bằng kìm, ép đứa trẻ phải ăn thức ăn của mèo…

Sau 3 tháng bị bạo hành, nạn nhân bị gãy xương ở nhiều chỗ và bỏng phần lớn cơ thể. Mọi việc chỉ dừng lại khi cô bé được đưa đến bệnh viện điều trị. Khi đến viện, cô bé đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Lúc này, các bác sĩ mới phát hiện cô bé có dấu hiệu bị bạo hành nên nói lại với bà ngoại của bé và trình báo sự việc đến cảnh sát.

Theo chia sẻ của bà ngoại nạn nhân, khi đứa trẻ bị thương, hai người này không hề đưa cô bé đến bệnh viện ngay mà để đến 9 ngày sau mới đưa đi. Không chỉ đánh đập con ruột, người mẹ và gã tình nhân còn uy hiếp cả mẹ ruột của mình để bà không được báo cảnh sát.

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Thấy con bị thương, người mẹ không đưa đi bệnh viện mà để đến 9 ngày sau - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bố ruột của cô bé cho biết hai vợ chồng ly hôn từ tháng 12/2018. Cô bé được giao cho mẹ nhưng vẫn luôn sống cùng bố. Phải đến ngày 1/1/2020 cô bé này mới đến ở cùng mẹ. Nhìn thấy đứa trẻ bị bạo hành dã man, người bố vô cùng đau lòng. Người này kể, lần đầu gặp lại con của mình, anh không thể nhận ra cô bé. Được biết, sự việc xảy ra từ tháng 2 kéo dài đến tháng 5 năm nay. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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