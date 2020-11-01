Nhìn thấy chồng đi cùng cô gái lạ trên ô tô, chị vợ cùng nhóm bạn nhanh chóng lao vào đánh tới tấp. Hình ảnh vụ đánh ghen giữa đường này đang gây xôn xao khắp các diễn đàn.
- Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc gần cả tuần, người đàn ông đi kiểm tra thì phát hiện bí mật động trời của tài xế
- Công ty Trung Quốc gây phẫn nộ khi lắp đồng hồ đếm thời gian đi vệ sinh của nhân viên
Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường được mọi người chia sẻ không ngừng.
Theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, người vợ cùng nhóm bạn đang đi chơi thì phát hiện cô gái lạ được cho là nhân tình ngồi trên ô tô của chồng mình.
Quá bức xúc, người vợ cùng nhóm bạn đã lao đến chặn đầu xe, mở cửa ô tô và kéo cô gái ra ngoài. Sau đó, cả 3 người lao vào túm tóc, đánh cô gái ngay giữa đường.
Thấy nhân tình bị đánh, anh chồng đã vội vã xuống xe để ngăn cản. Thế nhưng một mình anh chồng không thể chống lại sự giận dữ của nhóm phụ nữ này. Sau đó, những người phụ nữ đã lao đến giật mạnh bộ tóc giả của cô gái. Vì quá hoảng sợ, cô gái đã cố tìm cách bỏ chạy.
Sự việc trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường, mọi người đứng lại xem khá đông nhưng không ai có ý định can ngăn. Ngay sau khi được chia sẻ, vụ việc trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều cho rằng chị vợ nên tìm hiểu sự việc rõ ràng rồi trước khi giải quyết. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên chị vợ nên “làm việc” với chồng của mình để tránh “ngựa quen đường cũ”.
Hiện tại dù chưa có thêm thông tin gì về vụ đánh ghen trên nhưng vụ việc này vẫn đang được mọi người bàn tán xôn xao trên các diễn đàn.