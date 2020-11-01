Phát hiện chồng đi với gái lạ, vợ cùng nhóm bạn lao vào đánh đập, kéo rơi cả tóc giả của ‘bồ nhí’ gây xôn xao

Xã hội 01/11/2020 11:29

Nhìn thấy chồng đi cùng cô gái lạ trên ô tô, chị vợ cùng nhóm bạn nhanh chóng lao vào đánh tới tấp. Hình ảnh vụ đánh ghen giữa đường này đang gây xôn xao khắp các diễn đàn.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường được mọi người chia sẻ không ngừng.

Theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, người vợ cùng nhóm bạn đang đi chơi thì phát hiện cô gái lạ được cho là nhân tình ngồi trên ô tô của chồng mình.

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Phát hiện chồng đi với gái lạ, vợ và nhóm bạn lao vào đánh ghen giữa đường - Ảnh: Internet

Quá bức xúc, người vợ cùng nhóm bạn đã lao đến chặn đầu xe, mở cửa ô tô và kéo cô gái ra ngoài. Sau đó, cả 3 người lao vào túm tóc, đánh cô gái ngay giữa đường. 

Thấy nhân tình bị đánh, anh chồng đã vội vã xuống xe để ngăn cản. Thế nhưng một mình anh chồng không thể chống lại sự giận dữ của nhóm phụ nữ này. Sau đó, những người phụ nữ đã lao đến giật mạnh bộ tóc giả của cô gái. Vì quá hoảng sợ, cô gái đã cố tìm cách bỏ chạy.

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Người chồng can ngăn nhưng cũng lực bất tòng tâm - Ảnh: Internet

Sự việc trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường, mọi người đứng lại xem khá đông nhưng không ai có ý định can ngăn. Ngay sau khi được chia sẻ, vụ việc trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều cho rằng chị vợ nên tìm hiểu sự việc rõ ràng rồi trước khi giải quyết. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên chị vợ nên “làm việc” với chồng của mình để tránh “ngựa quen đường cũ”.

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Cô bồ nhí nhanh chóng bỏ trốn sau khi bị đánh tơi tả, rớt cả tóc giả - Ảnh: Internet

 Hiện tại dù chưa có thêm thông tin gì về vụ đánh ghen trên nhưng vụ việc này vẫn đang được mọi người bàn tán xôn xao trên các diễn đàn.

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