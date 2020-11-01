Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc gần cả tuần, người đàn ông đi kiểm tra thì phát hiện bí mật động trời của tài xế

Được biết, chủ nhân căn phòng này chính là anh Dinesh, một người kinh doanh trà. Trước đó, vị doanh nhân này đã trở về quê hương của mình là Narnaul ( Ấn Độ ) nhiều ngày để nghỉ ngơi. Sau đó, anh trở lại căn phòng thuê ở Jal Vihar Colony để tiếp tục công việc kinh doanh.

Sau một thời gian ngắn về quê, khi trở về căn phòng trọ thì người đàn ông ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trong phòng. Ban đầu, người này nghĩ mùi hôi này xuất phát từ bên ngoài nên không quá quan tâm.

Đến ngày cuối tuần, vì mùi hôi ngày càng nồng nặc nên anh Dinesh quyết định đi kiểm tra. Sau cùng, người này phát hiện mùi hôi kỳ lạ này bốc ra từ chiếc giường mà anh nằm hằng ngày.

Tuy nhiên, khi về đến nơi, trong 5 ngày liên tiến anh Dinesh ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng trọ. Lúc này, anh Dinesh nghĩ rằng có thể do căn phòng bí bách, thiếu không khí hoặc do có chuột chết ở gần đó nên mùi hôi mới bay vào phòng.

Phát hiện mùi hôi nồng nặc trong phòng, người đàn ông kiểm tra thì nhìn thấy một xác chết - Ảnh: Internet

Sau đó, anh Dinesh quyết định lật giường lên kiểm tra thì phát hiện một thi thể một người phụ nữ đang phân hủy. Nạn nhân là vợ ông Rajesh Kumar, tài xế lái xe của anh Dinesh. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân bị giết trước đó gần 1 tuần. Hung thủ chính là chồng nạn nhân. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, sau khi gây án, người tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc trên, bố ruột nạn nhân cho biết trước khi bị sát hại, con gái đã gửi 5 người con cho ông rồi ra ngoài với chồng. Được biết, nạn nhân từng có 1 đời chồng. Sau 1 năm ly hôn với người chồng đầu tiên, người phụ nữ này đã kết hôn với Rajesh.

Dinesh sống một mình trong căn phòng thuê cách nhà của vợ chồng nạn nhân khoảng 10m. Sau một thời gian bỏ trốn, người chồng đã bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, người này khai do ghen tuông, nghi vợ có mối quan hệ ngoài luồng với người khác nên ra tay sát hại.

Trước khi về quê, Dinesh có để lại chìa khóa nên người tài xế này đã giấu xác vợ vào trong phòng trọ của ông chủ. Được biết, sự việc trên xảy ra vào đầu năm 2019. Thế nhưng đến nay tòa án vẫn chưa đưa hung thủ của vụ giết người giấu xác này ra xét xử khiến mọi người không khỏi bức xúc.