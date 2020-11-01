Thầy giáo nhắn tin gạ gẫm, đưa học sinh 12 tuổi đến khách sạn rồi quay clip nóng

Xã hội 01/11/2020 14:04

Sau khi nhắn tin gạ gẫm học sinh 12 tuổi, thầy giáo này đưa em đến khách sạn ở quận 9 vui vẻ. Không chỉ vậy, người thầy này còn dùng điện thoại quay lại cảnh nóng.

Trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí mới đây, Công an quận 9, TP. HCM cho biết đơn vị này đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với D.V.L (sinh năm 1993, quê Đồng Nai), lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP. HCM để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Được biết, L. hiện đang là giáo viên của 1 trường cấp 2 đóng ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thầy giáo này cũng đã có vợ con. Nạn nhân bị xâm hại tình dục là H. (sinh năm 2008), là học sinh trường L. công tác.

ga gam hoc sinh 1
Thầy giáo đã có gia đình gạ gẫm học sinh vào khách sạn quan hệ tình dục rồi quay clip lại - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Vietnamnet, thầy L. nhắn tin qua mạng xã hội rồi gạ gẫm học sinh. Cách đây khoảng 3 tháng, thầy L. đưa H. qua quận 9 chơi. Sau đó, người này đưa nạn nhân vào khách sạn để quan hệ tình dục.

Trong lúc vui vẻ, thầy giáo L. đã dùng điện thoại quay lại cảnh nóng và gửi qua mạng xã hội cho H. xem. Sau đó, cha mẹ nạn nhân kiểm tra điện thoại thì tình cờ phát hiện đoạn clip trên nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, thầy giáo L. thừa nhận đã đưa nạn nhân đi khách sạn quan hệ tình dục 2 lần. Người này khai, những lần đó H. đều đồng thuận.

Qua quá trình điều tra, công an xác định lời khai của L. và H. đều phù hợp với công tác điều tra, thu thập chứng cứ trước đó. Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra, xử lý.

Phát hiện chồng đi với gái lạ, vợ cùng nhóm bạn lao vào đánh đập, kéo rơi cả tóc giả của ‘bồ nhí’ gây xôn xao

Phát hiện chồng đi với gái lạ, vợ cùng nhóm bạn lao vào đánh đập, kéo rơi cả tóc giả của ‘bồ nhí’ gây xôn xao

Nhìn thấy chồng đi cùng cô gái lạ trên ô tô, chị vợ cùng nhóm bạn nhanh chóng lao vào đánh tới tấp. Hình ảnh vụ đánh ghen giữa đường này đang gây xôn xao khắp các diễn đàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương hiếp dâm trẻ em hiếp dâm học sinh

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn