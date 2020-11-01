Thầy giáo nhắn tin gạ gẫm, đưa học sinh 12 tuổi đến khách sạn rồi quay clip nóng

Sau khi nhắn tin gạ gẫm học sinh 12 tuổi, thầy giáo này đưa em đến khách sạn ở quận 9 vui vẻ. Không chỉ vậy, người thầy này còn dùng điện thoại quay lại cảnh nóng.

Trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí mới đây, Công an quận 9, TP. HCM cho biết đơn vị này đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với D.V.L (sinh năm 1993, quê Đồng Nai), lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP. HCM để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Được biết, L. hiện đang là giáo viên của 1 trường cấp 2 đóng ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thầy giáo này cũng đã có vợ con. Nạn nhân bị xâm hại tình dục là H. (sinh năm 2008), là học sinh trường L. công tác.

Thầy giáo đã có gia đình gạ gẫm học sinh vào khách sạn quan hệ tình dục rồi quay clip lại - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Vietnamnet, thầy L. nhắn tin qua mạng xã hội rồi gạ gẫm học sinh. Cách đây khoảng 3 tháng, thầy L. đưa H. qua quận 9 chơi. Sau đó, người này đưa nạn nhân vào khách sạn để quan hệ tình dục.

Trong lúc vui vẻ, thầy giáo L. đã dùng điện thoại quay lại cảnh nóng và gửi qua mạng xã hội cho H. xem. Sau đó, cha mẹ nạn nhân kiểm tra điện thoại thì tình cờ phát hiện đoạn clip trên nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, thầy giáo L. thừa nhận đã đưa nạn nhân đi khách sạn quan hệ tình dục 2 lần. Người này khai, những lần đó H. đều đồng thuận.

Qua quá trình điều tra, công an xác định lời khai của L. và H. đều phù hợp với công tác điều tra, thu thập chứng cứ trước đó. Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra, xử lý.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-giao-nhan-tin-ga-gam-dua-hoc-sinh-12-tuoi-den-khach-sanroi-quay-clip-nong-384952.html