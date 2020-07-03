Đứa trẻ 1 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bầm tím người. Sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi bé trai bị bạo hành bởi người thân.

Từ trước đến nay, việc bạo hành trẻ em luôn bị xã hội lên án gay gắt. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người coi thường pháp luật, thường xuyên đánh đập con nhỏ. Mới đây, câu chuyện bé trai bị bạo hành, nhập viện trong tình trạng bị chảy máu hậu môn, người có nhiều vết bầm tím khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Bé trai bị bạo hành đến chảy máu hậu môn, tay chân bầm tím - Ảnh: Internet Theo đó, nạn nhân là bé Huang Moumou (1 tuổi, sống ở Bì Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc), được mẹ đưa vào điều trị tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em ở Thành Đô trong tình trạng bị thương nặng.

Ngay khi nhìn thấy tình trạng của bệnh nhi, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa bé vào phòng cấp cứu. Thời điểm đó, nhịp tim của bé tăng nhanh, sốt cao, hơi thở yếu và hôn mê. Mặc dù đã 1 tuổi nhưng bé trai chỉ nặng 6,5kg, bằng trọng lượng của một em bé 5 - 6 tháng. Không chỉ vậy, bác sĩ còn phát hiện tim, gan, thận cũng như hệ thần kinh của em cũng bị tổn thương.

Hình ảnh những vết thương của bé khiến ai cũng xót xa - Ảnh: Internet Qua kết quả thăm khám, các bác sĩ cho rằng em bị bạo hành mới dẫn đến những vết thương nghiêm trọng như trên. Ngay sau đó, phía bệnh viện đã báo cáo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 10 giờ sáng 25/6, người mẹ đã đánh đập con trai tại nhà. Sau khi nhìn thấy cơ thể con xuất hiện những vết bầm, chị ta đã đưa bé đến bệnh viện. Hiện sức khỏe của bé không gặp nguy hiểm, các chấn thương cũng đang đỡ dần. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet Theo nhân viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, người mẹ đã rời khỏi nhà ở quận Thành Hoa (Tứ Xuyên) vì mâu thuẫn gia đình. Sau đó, chị ta đã thuê nhà sống ở Bì Đô. Trong thời gian bỏ đi, người mẹ thường xuyên đánh đập con không thương tiếc. Hiện vụ việc vẫn đang được chính quyền địa phương điều tra, làm rõ.

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