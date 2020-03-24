Bất chấp dịch Covid-19, người phụ nữ tổ chức tiệc sinh nhật linh đình khiến nhiều người nhiễm bệnh

Thế giới 24/03/2020 16:15

Trong khi cả thế giới oằn mình chống dịch Covid-19, người phụ nữ này vẫn tổ chức tiệc sinh nhật đình đám với khoảng 50 khách mời.

Giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều khuyên người dân nên ở trong nhà, hạn chế tụ tập đông người để tránh lây bệnh.

Thế nhưng, vẫn có không ít người tụ tập tắm biển, tổ chức tiệc cưới hay tổ chức sinh nhật khiến nhiều người bị nhiễm bệnh. Cụ thể, vào ngày 5/3, một người phụ nữ 40 tuổi đã tổ chức tiệc buffet để mừng sinh nhật tại ngôi nhà sang trọng ở vùng ngoại ô Westport, tiểu bang Connecticut (Mỹ). Được biết buổi tiệc này có khoảng 50 người tham gia.

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Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều công ty tại tiểu bang Connecticut phải đóng cửa - Ảnh: Internet

Những người đến dự tiệc là bạn cũ của chủ nhà, có người đến từ Nam Phi. Sau khi bữa tiệc kết thúc được vài ngày thì hơn 1 nửa số khách mời nhận được kết quả dương tính với Covid-19. Những người này đã vô tình mang mầm bệnh đến Nam Phi và nhiều khu vực khác của nước Mỹ.

Trước khi bữa tiệc này được tổ chức, Westport chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào. Đến ngày 23/3, tại bang Connecticut đã có 415 trường hợp dương tính với virus Corona. Theo dự đoán của chính quyền bang, số ca nhiễm bệnh sẽ còn tăng nhiều trong thời gian sắp tới. Thống đốc bang đã liên hệ với chính quyền liên bang để xin hỗ trợ y tế.

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Đến sáng nay, Mỹ đã trở thành nước có ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Trong buổi họp báo vào sáng 23/3 (theo giờ địa phương), giới chức y tế Mỹ cho biết đã ghi nhận hơn 100 ca tử vong liên quan đến Covid-19 chỉ trong 1 ngày. Tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay (theo giờ Việt Nam), tại Mỹ đã có 46.145 ca nhiễm, cao thứ 3 thế giới, trong đó có 582 người thiệt mạng.

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Từ khóa:   Covid-19 dương tính virus corona lây nhiễm Corona

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