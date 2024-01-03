5 cách kiểm tra kim cương thật hay giả mà ít người biết tới

Kim cương là trang sức quý đối với cả phụ nữ và đàn ông. Tuy nhiên, trong thế giới đá quý, có một số lựa chọn thay thế để tạo nên một viên kim cương . Một viên kim cương giả cũng có thể là thạch anh, thủy tinh, zircon trắng, topaz trắng và thậm chí cả đá spinel trắng. Vì vậy, hãy cùng xem một số mẹo đơn giản để nhận biết một viên kim cương là thậy hay giả.

Thử nghiệm hơi sương là một thử nghiệm đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện. Nó an toàn, dễ dàng và có thể áp dụng cho cả trang sức kim cương và kim cương rời. Chỉ cần lấy một viên kim cương giữa hai ngón tay và thổi một ít không khí vào nó. Trên bề mặt viên kim cương thật , hơi sương sẽ biến mất ngay lập tức. Mặt khác, đá giả sẽ giữ hơi trong vài giây, do khả năng dẫn điện cao nên kim cương thật sẽ nhanh chóng phân tán nhiệt.

Đây là một trong những thử nghiệm đơn giản nhất, bạn chỉ cần một chiếc cốc bình thường và đổ đầy nước vào 3/4 cốc. Loại nước được sử dụng không quan trọng. Tiếp theo, đặt một viên kim cương rời vào bên trong cốc nước. Nếu chìm thì viên kim cương của bạn là nguyên chất. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu một viên kim cương chứa thủy tinh hoặc thạch anh, nó sẽ nổi bên dưới hoặc chỉ nổi trên mặt nước.

Ảnh minh họa: Internet

Thử nghiệm lấp lánh

Bạn cần chú ý kỹ đến cách viên kim cương phản chiếu ánh sáng. Thông thường, một viên kim cương có màu xám và trắng lấp lánh từ bên trong và sau đó tỏa ra các màu sắc cầu vồng xung quanh. Nếu đó là hàng giả thì đá có xu hướng tăng cường phản chiếu màu cầu vồng mà không có sự xuất hiện của màu xám và trắng trong quang phổ của nó.

Kiểm tra góc nhọn

Dùng một mảnh giấy vẽ một chấm rồi đặt viên kim cương xuống dấu chấm. Nếu bạn nhìn qua mặt nhọn của một viên kim cương thật, bạn sẽ không thấy gì cả. Nhưng nếu viên kim cương của bạn là giả, bạn có thể thìn thấy dấu chấm rõ ràng như pha lê.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra ánh sáng

Để tiến hành bước kiểm tra này, hãy tắt hết đèn. Nếu bạn đang cầm một viên kim cương thật, bạn sẽ nhìn thấy màu xanh đậm trên bề mặt kim cương. Nếu là giả, sẽ lộ rõ các màu khác bao gồm vàng, xám và xanh lục.