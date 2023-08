Top 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2022, châu Á có 6 đại diện

Dù giảm so với năm 2021 nhưng một lần nữa New York tiếp tục đứng đầu thế giới, trở thành thành phố có nhiều tỷ phú nhất năm 2022.

Ngày 11/6 (giờ địa phương), kênh CNBC đưa tin, thành phố có nhiều tỷ phú sinh sống nhất thế giới là thành phố New York, thành phố đông dân nhất của Mỹ.

Theo một báo cáo thường niên do Wealth-X công bố gần đây, có 136 tỷ phú sinh sống ở New York vào năm 2022. Dù giảm so với năm 2021 nhưng một lần nữa New York đứng đầu thế giới và bảo vệ thành công danh hiệu "Thành phố tỷ phú".

Thành phố New York, Mỹ - Ảnh: Wikipedia

Thành phố có nhiều tỷ phú thứ 2 là Hong Kong, cũng ghi nhận 112 tỷ phú, giảm 2 người so với năm 2021. Theo công ty tư vấn ECA International, Hong Kong cũng là một trong những nơi đắt đỏ nhất đối với người nước ngoài sinh sống.

Đứng ở trí thứ 3 là San Francisco, thành phố đông dân thứ 17 của Mỹ và là thành phố đông dân thứ 4 ở California với 84 tỷ phú sinh sống tại đây, giảm 1 người so với năm 2021. San Francisco là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất vào năm 2022, với cứ 505 cư dân thì có một người sở hữu một ngôi nhà cực kỳ sang trọng, theo một cuộc khảo sát của Wells-X vào tháng 3/2023.

Ngoài ra, Moscow (Nga) xếp thứ 4 và Bắc Kinh, Thâm Quyến (Trung Quốc) lần lượt xếp thứ 6 và thứ 9. London (Anh) xếp thứ 5, Los Angeles (Mỹ) xếp vị thứ 7, Singapore thứ 8 và Mumbai (Ấn Độ) xếp thứ 10.

CNBC phân tích rằng các khu vực trong top 10 đều là những thành phố lớn toàn cầu, cho thấy các tỷ phú vẫn rất bị thu hút bởi hoạt động kinh doanh, văn hóa và phong cách sống cao cấp.

Các tỷ phú trên thế giới đang 'nghèo đi' Theo thống kê của Altrata, năm 2022 có 3.194 tỷ phú trên toàn thế giới, giảm 3,5% so với năm 2021, lần giảm đầu tiên sau cuộc khủng hoảng tài chính kể từ năm 2018.

