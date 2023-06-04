Các tỷ phú trên thế giới đang 'nghèo đi'

Theo thống kê của Altrata, năm 2022 có 3.194 tỷ phú trên toàn thế giới, giảm 3,5% so với năm 2021, lần giảm đầu tiên sau cuộc khủng hoảng tài chính kể từ năm 2018.

Altrata, nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu thế giới, đã công bố rằng số lượng tỷ phú trên thế giới năm 2022 đã giảm 3,5% so với năm 2021, xuống còn 3.194 tỷ phú trong một báo cáo có tiêu đề 'Khảo sát tỷ phú năm 2023'.

Theo thống kê của Altrata, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra, số lượng tỷ phú trong giới siêu giàu toàn cầu đã giảm đi.

Altrata phân tích rằng sự lây nhiễm COVID-19, chiến tranh ở Ukraine, lạm phát tăng nhanh và các chính sách thắt lưng buộc bụng ở mỗi quốc gia đều có tác động đến danh sách thống kê giới siêu giàu năm 2022.

Tỷ phú Elon Musk - Ảnh: Wikipedia

Tổng tài sản ròng của giới siêu giàu cũng giảm 5,5% trong năm 2022, xuống còn 11,1 nghìn tỷ USD (khoảng 260,66 triệu tỷ đồng). Đây là mức giảm lớn thứ hai trong vòng 10 năm qua.

Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất lần lượt là Hoa Kỳ (955), Trung Quốc (357), Đức (173), Anh (114) và Ấn Độ (113). Trong số các quốc gia được liệt kê trong báo cáo, chỉ có Nga (112 người) và Singapore (54 người) lần lượt xếp thứ 13 và 15. New York (136) là thành phố có nhiều tỷ phú nhất, tiếp theo là Hồng Kông (112), San Francisco (84), Moscow (76) và London (75).

Tỷ phú Warren Buffett Ảnh: Wikipedia

Độ tuổi trung bình của các tỷ phú là 67 tuổi. Chỉ có 10% dưới 50 tuổi.

Đài CNBC cho biết: "Những người trẻ thành danh trong lĩnh vực công nghệ, âm nhạc hay thể thao được rất nhiều người chú ý, nhưng tỷ phú thế giới lại là những doanh nhân lớn tuổi như Warren Buffett (92 tuổi) - Giám đốc hãng Berkshire Hathaway và Bernard Arnault (73 tuổi) - Chủ tịch và giám đốc điều hành của LVMH".

Hầu hết tỷ phú là nam giới, chỉ có 12,5% là nữ giới.

Tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2023 là ai? Những tỷ phú trẻ nhất năm nay đều từ 30 tuổi trở xuống, đa phần là thừa kế và đến từ châu Âu.

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