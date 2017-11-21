Yêu nhau 2 năm em không cho đụng vào người, đêm tân hôn hí hửng tụt váy ra thì ngửi thấy mùi là lạ mới sốc ngất...

Tâm sự gia đình 21/11/2017 09:15

Ngày yêu Linh, Khánh biết cô là người con gái hiền lành, đoan trang nhưng lại sống theo kiểu hơi cổ hủ 1 chút, Vì vậy, khi Linh không cho Khánh đi quá giới hạn thì anh hoàn toàn tôn trọng quan điểm sống của cô.

Yêu nhau đến nay đã 2 năm, Khánh vẫn chỉ dám sờ soạng bên ngoài. Ngay từ đầu, Linh đã tuyên bố thẳng cô sẽ không ăn cơm trước kẻng và nếu Khánh muốn làm người yêu cô thì phải chấp nhận điều đó.

Có 1 lần, Khánh say quá không kìm chế được bèn ngỏ ý xin xỏ:

- Em, đằng nào chúng ta sau này cũng là vợ chồng, em cho anh nhé, được không, chỉ 1 lần thôi.

Thế nhưng, Linh giơ tay cho anh hẳn 1 cái tát cháy má. Cũng kể từ đó, Khánh không còn dám nhắc đến chuyện đó 1 lần nào nữa.

Cho đến tận khi cưới, Khánh rất nôn nao được 1 lần gần gũi người yêu. Đêm tân hôn, anh sung sướng bế vợ vào phòng rồi nói:

- Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi.

Vừa nói anh vừa cởi sạch quần áo của mình rồi tiến đến gần vợ:

- Nào, để anh cởi váy cho em nha.

Linh ngại ngùng gật đầu. Khánh vội vàng tuột luôn chiếc váy vứt ra ghế rồi lao vào như thiêu thân. Anh hôn lên trán, lên cổ vợ rồi vuốt ve cô rất lâu. Nhưng khi vừa xuống đến phần dưới thì Khánh bỗng nhiên dừng lại, Linh thấy lạ liền hỏi:

- Anh làm sao thế?

Khánh cau mày:

- Sao phần dưới của em có mùi gì là lạ nhỉ, khó chịu quá.

Linh ngồi phắt dậy, cô cũng ngửi thấy mùi lạ đó thì đỏ mặt tía tai chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi nói vọng ra:

-Em đi tắm đã.

Khánh ngồi tiu nghỉu như mèo cắt tai, hồi hộp chờ đợi bao lâu nay cuối cùng đêm tân hôn đã tan nát chỉ vì cái mùi hôi khó chịu trên người vợ. Ban đầu anh còn tưởng vợ ở bẩn mà anh không biết nhưng sau khi vợ tắm xong, Khánh lấy lại hứng thú đè cô ra lần nữa vẫn ngửi thấy mùi khó chịu. Khánh liền quyết định:

- Mai anh dẫn em đi khám xem thế nào.

Linh nhìn chồng ái ngại có vẻ như cô vừa làm điều có lỗi khiến chồng mất hứng trong lần đầu tiên.

Sáng hôm sau, sau khi xét nghiệm xong, bác sĩ cầm tờ kết quả ra thông báo:

- Cô bị viêm nhiễm phụ khoa có thể dẫn đến vô sinh nếu không chữa trị kịp thời.

Linh sốc nặng:

Yêu nhau 2 năm em không cho đụng vào người, đêm tân hôn hí hửng tụt váy ra thì ngửi thấy mùi là lạ mới sốc ngất... - Ảnh 1
Sao phần dưới của em có mùi gì là lạ nhỉ, khó chịu quá- Ảnh Internet

- Bác sĩ..nói sao? Vô..sinh?

Bác sĩ lặp lại:

- Tôi chỉ nói là có thể thôi, nếu chữa trị ngay thì vẫn còn cơ hội khỏi bệnh.

Linh ngồi xuống đất suy sụp, cô chỉ vừa lấy chồng mà đã có thể bị vô sinh, hỏi cô làm sao chấp nhận được sự thật này.

Khánh liền kéo vợ ôm chầm lấy cô:

- Em đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau chữa trị, anh sẽ luôn bên em.

Linh nhìn chồng rung rung:

- Anh có sợ không? Anh có chê em không? Nếu em vô sinh thật thì chúng ta sẽ thế nào?

Khánh cương quyết đáp:

- Em nhất định sẽ khỏi bệnh, còn nếu vô sinh thì chúng ta sẽ xin con nuôi, không sao cả, cái gì cũng có cách giải quyết mà.

Khi đó, vị bác sĩ nói:

- Nhưng trong thời gian chữa trị, anh chị phải kiêng chuyện vợ chồng cho tôi đấy.

Khánh gật đầu còn Linh thì buồn rười rượi không biết nói gì. Cô rất biết ơn chồng đã thấu hiểu cho mình nhưng rồi mai đây cuộc sống vợ chồng cô sẽ ra sao? Mới cưới mà không được làm chuyện ấy thì liệu chồng cô sẽ chịu đựng được bao lâu? Liệu lời hứa của anh có tác dụng đến khi nào khi mà chuyện quan hệ vợ chồng là vô cùng quan trọng?

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Từ khóa:   chồng thương vợ hôn nhân

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