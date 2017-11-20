7 cách khiến đàn ông phải hối hận một đời sau khi ly hôn

Khi một nhân duyên kết thúc, đừng tự trách mình làm gì. Vốn bản thân đã chịu tổn thương, hãy nói với mình, đã vất vả rồi, giờ lại càng phải biết chăm chút mình hơn. Trăm ngàn nhân duyên trên thế gian này, va chạm rồi cũng không tránh khỏi nhầm lẫn. Chọn nhầm lựa sai cũng chỉ để ta biết điều gì xứng đáng với mình hơn. Phải nhớ, phụ nữ xinh đẹp nhất chính là khi biết tự tin. Hãy là một người phụ nữ đẹp vì chính mình trước đã.

Khi một cuộc tình hay hôn nhân qua đi, phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi và gánh nhiều tổn thương hơn hết. Chính vết thương này dễ tạo nên tâm lý tự ti, thậm chí là có phần tiêu cực với phụ nữ. Nhưng có thế nào cũng hãy hiểu phụ nữ sinh ra là để yêu thương. Và đừng vì một người đàn ông bước ra khỏi cuộc sống của bạn mà quên đi đặc quyền đó. Đàn ông đến là để yêu thương và giúp ta hạnh phúc hơn. Nhưng nếu không thể thì cũng đừng vì họ mà đánh mất bản ngã của chính mình. Sao thì cũng phải tự hài lòng và yêu thương mình hơn.

Sau những đổ vỡ, đàn bà thường không dễ lấy lại được cân bằng. Nhưng cứ thong thả thôi, không có vết thương nào vì vội vã nơi ta mà dễ lành cả. Cứ từ tốn dùng chút thời gian để lòng mình bình lặng đã. Sau đó, hãy bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Sống cuộc sống mình muốn, thích gì thì làm, muốn gì thì cố gắng có được. Phải hiểu bản thân đã từng đau lòng ra sao, giờ phải tự thương lấy mình hơn. Mình sống hạnh phúc không chỉ vì mình và người mình yêu quý, mà còn để kẻ từng bỏ mình đi phải hối hận. Không đàn ông nào có thể thấy thoải mái nếu nhìn thấy cô gái họ bỏ rơi ngày một kiêu hãnh với hạnh phúc mỗi ngày.

Thay đổi ngoại hình

Phụ nữ muốn hạnh phúc, phải học cách yêu thương chính mình trước khi đòi hỏi thương yêu từ người khác. Đừng chỉ than thở về vóc dáng hay ngoại hình của mình, cũng đừng đến khi tiệc tùng mới để ý đến tủ đồ của bản thân có gì. Giảm cân đi, mua sắm đi, làm gì khiến mình trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn đi. Phải nhớ, nhan sắc là thứ vũ khí mà đàn bà lúc nào cũng phải mài giũa. Nhất là sau những đổ vỡ, phụ nữ lại càng phải đẹp hơn. Đẹp để tự tin, để kiêu hãnh với đời, để kẻ bội bạc ta phải ngoái nhìn vì lỡ đánh mất. Đàn bà xinh đẹp và phải xinh đẹp nhất có thể, nhớ nhé!

Vững vàng và trưởng thành hơn

Đàn bà sinh ra, ai cũng là những kẻ ngây ngô, rồi quẩn quanh với ngược xuôi ở đời mà lớn lên. Sau những va vấp, hãy học cách trưởng thành hơn. Từ suy nghĩ, cách hành xử đều nên có sự vững vàng và điểm đạm. Chính những sự thay đổi này sẽ khiến người đàn ông bỏ rơi bạn cảm thấy sự chia ly chỉ giúp bạn mạnh mẽ và can trường hơn. Đàn ông vốn chỉ sẽ không dễ chịu nổi khi người anh ta bỏ rơi ngày một sống tốt hơn.

Đừng tiêu cực với cuộc sống nữa

Hợp tan ở đời này mỗi giây mỗi phút đều diễn ra như một lẽ thường, không thể cưỡng cầu, càng không thể quản nổi. Hãy hiểu, người ta không vì chia tay hay ly hôn mà chết được. Ai rồi cũng phải học cách đi qua đổ vỡ như bất hạnh ở đời này là điều phải có. Vì vậy, đừng quá tiêu cực, có chia rồi sẽ có hợp, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn để đợi chờ điều xứng đáng với mình không. Đừng bi lụy, cũng đừng mải miết khổ đau. Người làm bạn đau, vốn dĩ đang thảnh thơi, việc gì bạn phải vì họ mà dằn vặt mình. Cũng đừng trở thành kẻ thua cuộc yếu đuối trong mắt người đàn ông đã bỏ đi. Có đau lòng bao nhiêu cũng phải mạnh mẽ lên, phải để anh ta thấy cuộc đời bạn từ lúc có anh ta sẽ tốt đẹp nhường nào.

Mở rộng quan hệ với những người đàn ông khác

Phụ nữ khi thương hay có gia đình thường có xu hướng gò mình theo đối phương, cố gắng thay đổi để phù hợp hơn. Nhưng thường thì chỉ sau khi chia tay hay ly hôn, phụ nữ sẽ nhận ra có rất nhiều người tốt hơn chồng, hay người yêu cũ của mình. Hãy thử mở rộng quan hệ của mình với những người đàn ông khác. Một phần là để bạn nhận ra đàn ông tốt trên thế gian này không thiếu, tốt hơn người cũ của bạn lại càng nhiều. Và việc này cũng để người cũ của mình tự thấy rằng bên bạn không thiếu đàn ông, và bạn luôn có thể chọn người tốt nhất dành cho mình.

Thôi, cứ bơ hết mà sống thôi

Bỏ qua hết đi, một người đàn ông tệ, một quá khứ không vui hay không ít lời ra tiếng vào chẳng mấy hay ho. Đời có bao lâu đâu mà cứ hành hạ mình hoài. Chuyện buồn, đoạn tuyệt đi. Người không tốt, cũng quên luôn đi. Đã bước qua được gì không hay thì đừng bao giờ nhìn lại nữa. Một khi đã quyết định buông tay thì phải dứt khoát và mạnh mẽ nhất có thể. Đừng nhìn về phía cũ nữa, hãy nhìn lại chính bản thân mình nhiều hơn. Bơ được gì không vui thì cứ bơ đi, làm gì mình thích thì cứ làm.

Nhưng phụ nữ ơi, người đã đi, vốn đừng để tâm làm gì nữa. Cũng đừng quá chú tâm phải để họ thấy mình sống thế nào mà gò bó bản thân. Bạn phải sống cuộc đời của mình, chứ đừng chỉ để trả thù người đã bỏ rơi bạn. Quan trọng hơn hết, là bạn có thể hạnh phúc. Đời người, hơn nhau không phải có được những gì, thắng hay thua, mà là tâm ai bình an hơn, lòng ai yên lành hơn, phụ nữ nhé!