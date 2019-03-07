Yêu đàn bà cũ: Tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn!

Tôi chẳng quan tâm đến quá khứ của cô ấy như thế nào. Tôi cũng chẳng để tâm đến việc cô ấy đã từng lầm lỡ. Tôi chỉ biết có cô ấy trong đời là món quà vô cùng quý giá mà ông trời đã ban cho mình. Mặc kệ người khác nói gì, tôi chỉ biết bản thân sẽ bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời này.

Nhiều người nói tôi dại, ai đời đi đổ vỏ giùm người khác. Ai đời lại đi yêu người phụ nữ đã trải qua một đời chồng, vả lại còn có con. Nhưng tôi thật sự không hối tiếc về những quyết định của mình. Khi yêu cô ấy, tôi cảm thấy bản thân trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều.

Sau những lần như vậy, tôi đều tỏ ra ngoan ngoãn vài ngày rồi chứng nào tật nấy. Nhưng đến khi quen cô ấy, tôi đã bắt đầu có những suy nghĩ khác hơn. Tôi biết chí thú làm ăn. Tôi biết đặt ra mục tiêu cho cuộc đời mình.

Trước khi gặp cô ấy, tôi là một người không có mục tiêu trong cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua, tôi toàn mượn rượu để tìm vui. Tiền lương mỗi tháng cũng không đủ để tiêu pha vào những cuộc vui thâu đêm. Ba mẹ lo lắng tương lai của tôi sẽ đen tối và có ý định sẽ “tống khứ” tôi sang Mỹ ở với người dì.

Nhờ có cô ấy mà cuộc sống của tôi không còn những lần nhậu say lăn lóc ngoài đường. Nhưng ban đầu mối quan hệ của chúng tôi chỉ đến từ một phía. Tôi đem lòng yêu cô ấy, còn cô ấy thì lại sợ.

Nhiều lần tôi ngỏ lời, cô ấy đều tìm cách lảng tránh, không muốn trả lời. Cũng vì vậy mà chúng tôi ở bên cạnh nhau đã hơn 3 năm không một chút danh phận. Tôi cũng không ép buộc cô ấy phải kết hôn, tôi tôn trọng những điều cô ấy muốn.

Cô ấy chính là người phụ nữ đã dạy tôi nhiều bài học giá trị trong cuộc đời này. Sau mẹ, cô ấy là người mà tôi tôn trọng và yêu thương nhất. Ai cũng nói tôi dại nhưng tôi biết bản thân đang làm gì.

Tôi biết mình đã yêu một người đàn bà cũ. Nhưng cũ hay mới không quan trọng bằng nhân cách của người đó như thế nào. Người đó có xứng đáng để tôi muốn bảo vệ cả đời hay không.

Đàn ông chúng tôi yêu bằng bản năng nhưng luôn biết dùng trái tim và cái đầu để cảm nhận. Không phải ai cũng yêu được. Khi gặp đúng người, chúng tôi sẽ tự khắc biết nên dừng chân. Từ khi yêu cô ấy, tôi đã biết mình cần phải trưởng thành hơn, cần phải sống đúng vai trò của mình trong cuộc đời này.

Với tôi, cô ấy là một người tốt và đáng được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết điểm dừng ở mỗi cuộc vui chơi, biết cách thoát khỏi những cám dỗ, điều mà lúc trước tôi không làm được. Vì thế, những ai đang yêu và sắp yêu người đàn bà cũ đừng vì miệng lưỡi thiên hạ mà từ bỏ. Phụ nữ sinh ra đáng để bạn yêu thương và bảo vệ, đừng quan trọng cũ hay mới.