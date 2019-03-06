Lạ thật, đàn ông trên đời không thiếu, sao cứ phải đi yêu chồng của thiên hạ?

Tâm sự gia đình 06/03/2019 15:25

Phụ nữ nên nhớ, ăn có thể ăn chung, ngủ cũng có thể ngủ chung, nhưng đàn ông thì dù có bất cứ lý do gì cũng không được dùng chung.

Tôi bắt gặp Hiền ăn tối tại nhà hàng sang trọng với một người đàn ông. Định đến hỏi thăm thì bỗng từ đâu một người phụ nữ trung niên xông vào túm lấy tóc cô ấy kéo ngã xuống đất.

Người đàn ông kia vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền lùi về sau cái cột gần đó. Anh ta mặc cho người phụ nữ kia tát và đánh Hiền tới tấp. Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán rôm rả.

Lạ thật, đàn ông trên đời không thiếu, sao cứ phải đi yêu chồng của thiên hạ? - Ảnh 1
Kẻ thứ ba đừng nhân danh tình yêu mà cướp chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người thì dùng điện thoại quay lại, người thì cười hả hê vì chứng kiến được vở kịch hay. Mãi một lúc sau, người đàn bà trung niên kia mới buông Hiền ra. Trước khi kéo chồng đi, bà ta còn không quên đe dọa “còn ve vãn chồng bà, bà rạch mặt”.

Người đàn ông kia ngoan ngoãn chạy theo cầm túi xách cho vợ, không quên nói vài câu xoa dịu. Còn Hiền vẫn ngồi ở đó, tay ôm lấy mặt, khóc lóc thảm thiết nhưng chẳng ai quan tâm hỏi han.

Lạ thật, đàn ông trên đời không thiếu, sao cứ phải đi yêu chồng của thiên hạ? - Ảnh 2
Đàn ông tốt trên đời này không thiếu, sao cứ đi giật chồng thiên hạ? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe vài người thì thầm với nhau rằng đó là cái giá phải trả của những kẻ cướp chồng. Người bên cạnh lại bồi thêm, bà vợ kia còn hiền, chứ gặp người khác, chắc ả hồ ly không còn mặt mũi nào đi ra đường.

Kẻ thứ ba ơi! Biết là có ngày bị đánh, biết sẽ có ngày bị bỏ, tại sao cứ mãi ôm khư khư mối tình ngang trái đó? Cuộc đời đâu thiếu đàn ông, vì sao cứ mãi bám lấy hạnh phúc của người khác? 

Lạ thật, đàn ông trên đời không thiếu, sao cứ phải đi yêu chồng của thiên hạ? - Ảnh 3
Kẻ thứ ba mãi là tội đồ khi chen chân vào hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nói là vì tình yêu. Lý do này quá khiên cưỡng. Đừng nhân danh tình yêu mà làm những chuyện sai trái. Chẳng có thứ tình yêu nào tồn tại ở đây. Thử nghĩ nếu người đàn ông đó không có tiền, có kẻ thứ ba nào nhảy vào hay không?

Nếu người đàn ông đó không cho bạn cuộc sống đủ đầy, bạn có liều mình mà ở bên? Tất cả đều do vật chất. Hãy thừa nhận rằng bạn đến với anh ấy chỉ vì tiền đi.

Một người đàn ông đã có vợ, sẽ không đủ sức hấp dẫn nếu không có tiền trong túi. Đàn ông nghèo không đáng để kẻ thứ ba đánh đổi cả tuổi xuân và lòng danh dự.

Lạ thật, đàn ông trên đời không thiếu, sao cứ phải đi yêu chồng của thiên hạ? - Ảnh 4
Đàn bà đừng dùng chung đàn ông, đừng để bản thân vướng phải nghiệp chướng - Ảnh minh họa: Internet

Dù lý do là gì, đừng để bản thân trở thành kẻ khiến người khác ghét bỏ. Hãy tự tìm cho mình một hạnh phúc khác tốt hơn. Đàn ông tốt trên đời này không thiếu, chỉ cần thật lòng thì bạn nhất định sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của mình. Đúng người, đúng thời điểm không phải tốt hơn là giành giật đàn ông với người khác hay sao? Hạnh phúc trọn vẹn chẳng tốt hơn là đi san sẻ với người khác hay sao?

Đàn bà kết hôn xong chỉ muốn một ngày… bỏ chồng

Đàn bà kết hôn xong chỉ muốn một ngày… bỏ chồng

Tôi muốn bỏ chồng, muốn bỏ hết những gánh nặng đang mang trên vai. Những người bạn của tôi cũng đã quá chán nản với cuộc sống hôn nhân hiện tại. Phải chăng đàn bà kết hôn xong, ai cũng muốn bỏ chồng?

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 56 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 8 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động