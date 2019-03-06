Lạ thật, đàn ông trên đời không thiếu, sao cứ phải đi yêu chồng của thiên hạ?

Người đàn ông kia vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền lùi về sau cái cột gần đó. Anh ta mặc cho người phụ nữ kia tát và đánh Hiền tới tấp. Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán rôm rả.

Tôi bắt gặp Hiền ăn tối tại nhà hàng sang trọng với một người đàn ông. Định đến hỏi thăm thì bỗng từ đâu một người phụ nữ trung niên xông vào túm lấy tóc cô ấy kéo ngã xuống đất.

Người đàn ông kia ngoan ngoãn chạy theo cầm túi xách cho vợ, không quên nói vài câu xoa dịu. Còn Hiền vẫn ngồi ở đó, tay ôm lấy mặt, khóc lóc thảm thiết nhưng chẳng ai quan tâm hỏi han.

Người thì dùng điện thoại quay lại, người thì cười hả hê vì chứng kiến được vở kịch hay. Mãi một lúc sau, người đàn bà trung niên kia mới buông Hiền ra. Trước khi kéo chồng đi, bà ta còn không quên đe dọa “còn ve vãn chồng bà, bà rạch mặt”.

Đàn ông tốt trên đời này không thiếu, sao cứ đi giật chồng thiên hạ? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe vài người thì thầm với nhau rằng đó là cái giá phải trả của những kẻ cướp chồng. Người bên cạnh lại bồi thêm, bà vợ kia còn hiền, chứ gặp người khác, chắc ả hồ ly không còn mặt mũi nào đi ra đường.

Kẻ thứ ba ơi! Biết là có ngày bị đánh, biết sẽ có ngày bị bỏ, tại sao cứ mãi ôm khư khư mối tình ngang trái đó? Cuộc đời đâu thiếu đàn ông, vì sao cứ mãi bám lấy hạnh phúc của người khác?

Kẻ thứ ba mãi là tội đồ khi chen chân vào hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nói là vì tình yêu. Lý do này quá khiên cưỡng. Đừng nhân danh tình yêu mà làm những chuyện sai trái. Chẳng có thứ tình yêu nào tồn tại ở đây. Thử nghĩ nếu người đàn ông đó không có tiền, có kẻ thứ ba nào nhảy vào hay không?

Nếu người đàn ông đó không cho bạn cuộc sống đủ đầy, bạn có liều mình mà ở bên? Tất cả đều do vật chất. Hãy thừa nhận rằng bạn đến với anh ấy chỉ vì tiền đi.

Một người đàn ông đã có vợ, sẽ không đủ sức hấp dẫn nếu không có tiền trong túi. Đàn ông nghèo không đáng để kẻ thứ ba đánh đổi cả tuổi xuân và lòng danh dự.

Đàn bà đừng dùng chung đàn ông, đừng để bản thân vướng phải nghiệp chướng - Ảnh minh họa: Internet

Dù lý do là gì, đừng để bản thân trở thành kẻ khiến người khác ghét bỏ. Hãy tự tìm cho mình một hạnh phúc khác tốt hơn. Đàn ông tốt trên đời này không thiếu, chỉ cần thật lòng thì bạn nhất định sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của mình. Đúng người, đúng thời điểm không phải tốt hơn là giành giật đàn ông với người khác hay sao? Hạnh phúc trọn vẹn chẳng tốt hơn là đi san sẻ với người khác hay sao?