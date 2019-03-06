Đàn bà kết hôn xong chỉ muốn một ngày… bỏ chồng

Giờ nhìn lại, đứa nào cũng lắm vướng bận chẳng thể cùng nhau đi chơi hay làm những điều mình thích. Chúng tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ nhưng rồi cuộc hôn nhân của đứa nào cũng gặp trục trặc.

Đã lâu lắm rồi đám bạn chúng tôi mới có dịp ngồi lại tâm sự với nhau. Tính ra cũng đã hơn 4 năm rồi, vì guồng quay cơm áo gạo tiền, chồng con mà chúng tôi dần đánh mất đi tuổi xuân của mình.

Chồng cô ấy là giám đốc một công ty làm về nội thất, lương tháng đủ để cô ấy mua cho mình hàng tá chiếc túi hàng hiệu. Chúng tôi còn ghen tị vì cứ 3 tháng, cô ấy lại đi du lịch một lần, chẳng cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng giờ đây, cô ấy lại chỉ muốn bỏ chồng.

Trân kể chồng cô ấy qua lại với cô đồng nghiệp nào đó trong công ty. Có khi anh viện cớ đi công tác mấy tuần mới về rồi cứ tặng cho vợ biết bao nhiêu là quà xem như bù đắp. Còn Hân, cô nàng tưởng chừng có cuộc sống hạnh phúc nhưng rồi cũng vướng phải chuyện chồng vô tâm.

Người thì có chồng vô tâm, người thì có chồng quá ham chơi - Ảnh minh họa: Internet

Anh giỏi nhưng lại không biết cách quan tâm đến vợ. Anh nghĩ chỉ cần tiền, mọi chuyện có thể giải quyết được. Với anh, tiền và công việc còn quan trọng hơn vợ. Ngẫm chuyện người khác, tôi mới nghĩ lại chuyện của mình.

Hai ngày trước, tôi mới xảy ra xung đột với gia đình chồng. Chồng không bênh tôi mà ngược lại còn đứng về phía gia đình để chỉ trích vợ. Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ hỗn hào với cha mẹ chồng. Nếu ông bà có nói nặng lời, tôi cũng nhẫn nhịn bỏ qua.

Không ít phụ nữ rơi vào tình trạng chán chồng sau hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng gia đình chồng ngày càng quá đáng, tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Cũng vì vậy mà tôi đã bị lãnh trọn cái tát của anh trước mặt mọi người. Anh còn mắng cha mẹ tôi không biết dạy con.

Đây là câu nói làm tổn thương lòng tự trọng và khiến tôi có cái nhìn khác hẳn về người chồng của mình. Tôi đã từng nghĩ anh là người chồng tốt, có chuyện gì cũng sẽ đứng ra bảo vệ tôi. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tôi đã hoàn toàn thất vọng về người chồng của mình.

Phụ nữ lấy được tấm chồng còn phải tốn công giữ gìn và vun vén - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi gia đình đó ngay lập tức. Tôi chán ghét việc phải đối diện với người đàn ông này. Tôi chán phải chăm sóc, tận tụy vì gia đình này. Thậm chí tôi còn muốn rời bỏ ngay chẳng còn vương vấn gì nữa. Với tôi, chồng chẳng còn ý nghĩa gì sau khi miệng anh thốt ra những câu nói đó.

Tôi chẳng còn lý do gì để vun vén gia đình này nữa. Phải chăng đàn bà kết hôn rồi sẽ đến một ngày chán chường chỉ muốn rời bỏ chồng? Có phải đây là căn bệnh mà nhiều phụ nữ đều mắc phải, chỉ muốn trở về thời độc thân ngay?