Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đàn ông thích những điều này còn hơn cả chuyện lén vợ đi "ăn vụng" bên ngoài.

Bạn bè có thể giúp họ vực dậy tinh thần sau những lần vấp ngã. Thế nên vợ đừng cấm cản thú vui này của chồng. Bạn chỉ nên khuyên anh ấy uống ít đi một chút.

Đàn ông thường có thói quen tụ tập bạn bè uống vài chai bia rồi tâm sự chuyện đời. Đây mới là điều họ cảm thấy thú vị và vui sướng nhất chứ không phải ngoại tình. Được san sẻ cùng bạn bè những khúc mắc trong lòng, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Sau vợ, bạn bè là người mà họ cần nhất trong cuộc đời này.

Ôm con ngủ

Việc ôm con ngủ khiến đàn ông cảm thấy thích thú. Những đứa con giúp cuộc sống của họ tươi mới, thú vị hơn mỗi ngày. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, họ chỉ cần ôm con vào lòng là mọi buồn phiền có thể tan biến hết.

Đàn ông thích ôm con ngủ hơn là gái gú - Ảnh minh họa: Internet

Con cái là liều thuốc giúp họ trút đi những gánh nặng trong lòng. Sự ngây thơ của con cái giúp họ có cái nhìn tích cực hơn về thế giới này.

Cảm giác thành công trong công việc

Khi đạt được mục tiêu nào đó, đàn ông sẽ cảm thấy như vừa giành được một giải thưởng lớn. Với họ, công việc có tầm quan trọng chỉ xếp sau vợ và con. Thế nên họ sẽ nỗ lực hết mình để công việc vẹn toàn nhất có thể.

Đàn ông thích cảm giác thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà khi nhận được bất cứ tin vui nào về công việc, họ sẽ cảm thấy vui sướng tột độ.

Về thăm gia đình

Cũng giống phụ nữ, đàn ông cũng muốn có cảm giác gia đình sum vầy, được ăn cơm cùng ba mẹ. Cảm giác được ăn những món mẹ nấu khiến họ vô cùng vui sướng. Thế nên những người vợ tâm lý hãy cùng chồng về thăm nhà thường xuyên, để chồng bạn có những phút giây thật sự thư giãn.

Chắc chắn đàn ông sẽ thích về nhà ăn cơm mẹ nấu - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ đừng bao giờ có suy nghĩ phải chống lại gia đình chồng. Đừng nghĩ mẹ chồng thế này thế kia. Việc của bạn là phải biết dung hòa những mối quan hệ đó. Đừng chỉ biết đến cảm xúc của mình mà khiến chồng phải khó xử khi đứng giữa cuộc chiến mẹ chồng, nàng dâu.

Xem một trận bóng đá hay

Cảm giác khi đội bóng mình yêu thích giành chiến thắng, chắc chắn người đàn ông nào cũng sẽ vỡ òa sung sướng. Bởi đàn ông luôn khao khát chiến thắng trong mọi việc.

Cánh mày râu đều thích cảm giác chiến thắng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bản thân không thể làm được thì họ sẽ gửi gắm hết sự tin tưởng vào đội bóng mình yêu thích. Thế nên khi chứng kiến đội nhà chiến thắng, họ sẽ nhảy cẫng lên vui sướng.