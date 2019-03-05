Những điều đàn ông cảm thấy sung sướng hơn cả việc ngoại tình

Phụ nữ yêu 05/03/2019 10:53

Không phải đàn ông nào cũng thích ngoại tình. Đây là những điều cánh mày râu cảm thấy sung sướng hơn cả việc bồ bịch, gái gú.

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đàn ông thích những điều này còn hơn cả chuyện lén vợ đi "ăn vụng" bên ngoài.

Cùng bạn bè uống vài chai bia

Đàn ông thường có thói quen tụ tập bạn bè uống vài chai bia rồi tâm sự chuyện đời. Đây mới là điều họ cảm thấy thú vị và vui sướng nhất chứ không phải ngoại tình. Được san sẻ cùng bạn bè những khúc mắc trong lòng, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Sau vợ, bạn bè là người mà họ cần nhất trong cuộc đời này.

Những điều đàn ông cảm thấy sung sướng hơn cả việc ngoại tình - Ảnh 1
Đàn ông thích tụ tập bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè có thể giúp họ vực dậy tinh thần sau những lần vấp ngã. Thế nên vợ đừng cấm cản thú vui này của chồng. Bạn chỉ nên khuyên anh ấy uống ít đi một chút. 

Ôm con ngủ

Việc ôm con ngủ khiến đàn ông cảm thấy thích thú. Những đứa con giúp cuộc sống của họ tươi mới, thú vị hơn mỗi ngày. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, họ chỉ cần ôm con vào lòng là mọi buồn phiền có thể tan biến hết.

Những điều đàn ông cảm thấy sung sướng hơn cả việc ngoại tình - Ảnh 2
Đàn ông thích ôm con ngủ hơn là gái gú - Ảnh minh họa: Internet

Con cái là liều thuốc giúp họ trút đi những gánh nặng trong lòng. Sự ngây thơ của con cái giúp họ có cái nhìn tích cực hơn về thế giới này. 

Cảm giác thành công trong công việc

Khi đạt được mục tiêu nào đó, đàn ông sẽ cảm thấy như vừa giành được một giải thưởng lớn. Với họ, công việc có tầm quan trọng chỉ xếp sau vợ và con. Thế nên họ sẽ nỗ lực hết mình để công việc vẹn toàn nhất có thể.

Những điều đàn ông cảm thấy sung sướng hơn cả việc ngoại tình - Ảnh 3
Đàn ông thích cảm giác thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà khi nhận được bất cứ tin vui nào về công việc, họ sẽ cảm thấy vui sướng tột độ.

Về thăm gia đình

Cũng giống phụ nữ, đàn ông cũng muốn có cảm giác gia đình sum vầy, được ăn cơm cùng ba mẹ. Cảm giác được ăn những món mẹ nấu khiến họ vô cùng vui sướng. Thế nên những người vợ tâm lý hãy cùng chồng về thăm nhà thường xuyên, để chồng bạn có những phút giây thật sự thư giãn.

Những điều đàn ông cảm thấy sung sướng hơn cả việc ngoại tình - Ảnh 4
Chắc chắn đàn ông sẽ thích về nhà ăn cơm mẹ nấu - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ đừng bao giờ có suy nghĩ phải chống lại gia đình chồng. Đừng nghĩ mẹ chồng thế này thế kia. Việc của bạn là phải biết dung hòa những mối quan hệ đó. Đừng chỉ biết đến cảm xúc của mình mà khiến chồng phải khó xử khi đứng giữa cuộc chiến mẹ chồng, nàng dâu.

Xem một trận bóng đá hay

Cảm giác khi đội bóng mình yêu thích giành chiến thắng, chắc chắn người đàn ông nào cũng sẽ vỡ òa sung sướng. Bởi đàn ông luôn khao khát chiến thắng trong mọi việc.

Những điều đàn ông cảm thấy sung sướng hơn cả việc ngoại tình - Ảnh 5
Cánh mày râu đều thích cảm giác chiến thắng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bản thân không thể làm được thì họ sẽ gửi gắm hết sự tin tưởng vào đội bóng mình yêu thích. Thế nên khi chứng kiến đội nhà chiến thắng, họ sẽ nhảy cẫng lên vui sướng.

Dấu hiệu của sự đổ vỡ, 10 cặp vợ chồng thì chỉ có vài cặp kịp thời nhận ra

Dấu hiệu của sự đổ vỡ, 10 cặp vợ chồng thì chỉ có vài cặp kịp thời nhận ra

Dưới đây là dấu hiệu của một gia đình sắp đổ vỡ, vợ chồng nên sớm biết để tìm cách bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   điều đàn ông thích nhất đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 49 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 2 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này