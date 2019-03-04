Đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc yếu đuối không ngờ, đàn bà đừng dại đụng đến

Phụ nữ yêu 04/03/2019 10:35

Đừng dại đụng đến những “tử huyệt” này của đàn ông, nếu không chính bạn sẽ gánh hậu quả ê chề không thể nào lường trước được.

Dù đã kết hôn nhưng đàn ông không bao giờ muốn vợ đụng đến những điều này, vì thế phụ nữ nên lưu ý kẻo khiến chồng khó chịu.

Chuyện tiền bạc

Đối với đàn ông, tiền bạc đại diện cho bộ mặt của mình. Họ không thích người khác mang chuyện họ kiếm được bao nhiêu tiền ra để bàn tán. 

Đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc yếu đuối không ngờ, đàn bà đừng dại đụng đến - Ảnh 1
Đàn ông ghét nhất việc nói đến chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên những cô vợ hãy ngừng khoe chuyện chồng kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu chồng bạn kiếm được nhiều tiền, có lẽ bạn sẽ tự hào. Nhưng nếu người đàn ông của bạn kiếm được ít tiền thì có phải là làm mất mặt anh ấy không? Vì vậy khi tụ tập bạn bè, đừng mang chuyện nhà ra kể lể. Hãy bảo vệ lòng tự trọng của mình cũng như lòng tự trọng của người đàn ông bên cạnh.

Lòng tự trọng

Có thể nói đây là "tử huyệt" của hầu hết đàn ông. Họ không muốn thua thiệt bất cứ ai. Họ ghét bị mang ra so sánh, ghét bị người khác khinh thường.

Đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc yếu đuối không ngờ, đàn bà đừng dại đụng đến - Ảnh 2
Đàn bà khôn không đụng đến lòng tự trọng của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, họ ghét những lời nói gây tổn thương của người phụ nữ bên cạnh. Đàn ông vốn có tính sĩ diện rất cao, vì vậy phụ nữ đừng dại mà đụng vào. Đàn ông có thể làm tất cả để bảo vệ lòng tự trọng của mình, thế nên họ sẽ làm tổn thương bạn bất cứ lúc nào. 

Không gian riêng của đàn ông

Đàn ông thích tự do. Họ không thích bị người khác chen vào cuộc sống của mình quá nhiều. Họ thích được sống trong thế giới riêng để tận hưởng sự tự do và thoải mái.

Đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc yếu đuối không ngờ, đàn bà đừng dại đụng đến - Ảnh 3
Cho đàn ông khoảng không gian riêng là điều đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ đừng chuyện gì cũng xen vào. Đàn ông sẵn sàng nổi nóng với một ai đó khi lỡ bước chân vào lãnh địa của họ. Họ có thể khiến bạn phải trả giá khi tò mò muốn biết quá nhiều về cuộc sống riêng tư của họ.

Thế nên phụ nữ đừng chuyện gì cũng hỏi, đừng chuyện gì cũng bắt đàn ông chia sẻ. Trong hôn nhân, cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ là cho nhau khoảng không gian riêng.

Bạn bè, những mối quan hệ khác

Đàn ông rất ghét ai hỏi nhiều về những mối quan hệ của mình. Anh ấy có rất nhiều mối quan hệ chẳng thể nào kể hết được cho vợ. Đó vốn dĩ là bí mật mà anh ấy luôn muốn giấu kín. 

Đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc yếu đuối không ngờ, đàn bà đừng dại đụng đến - Ảnh 4
Vợ đừng hỏi quá nhiều về những mối quan hệ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng tò mò quá nhiều. Chồng nói thì nghe, không nói thì cũng đừng hỏi. Bởi càng biết nhiều bạn sẽ càng đau lòng mà thôi.

Có lẽ đến năm 40, phụ nữ mới nhận ra mình khờ dại đến dường nào!

Có lẽ đến năm 40, phụ nữ mới nhận ra mình khờ dại đến dường nào!

Đàn bà 30 vẫn còn nghĩ những điều mình làm là đúng, vì vậy mà họ cứ tận tụy hết lòng. Có lẽ đến năm 40 tuổi, họ mới nhận ra mình đã khờ dại đến thế nào khi đánh đổi quá nhiều.

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