Có lẽ đến năm 40, phụ nữ mới nhận ra mình khờ dại đến dường nào!

Đàn bà 40 rồi sẽ biết được làm cách làm thế nào để không phải kiệt sức. Họ biết cách dung hòa những mối quan hệ xung quanh mình. Không còn chuyện gì cũng ôm vào người, chuyện gì cũng nhúng tay vào. Họ sẽ không dành 12 tiếng chỉ để làm việc.

Phụ nữ 40 rồi sẽ nhận ra những tháng năm qua mình đã sống quá dại khờ. Chỉ biết sống vì người khác mà quên đi chính bản thân mình cũng cần được yêu thương và chiều chuộng.

Đàn bà 40 biết cách bỏ ngoài tai những thị phi, điều tiếng. Họ sẽ không vì những chuyện cỏn con mà yếu lòng. Không vì những lời nói vô căn cứ mà hổ thẹn. Họ đủ lớn, đủ trưởng thành để bỏ ngoài tai hết thảy những thị phi đời thường, bỏ hết những lời cay đắng của thiên hạ. Bởi họ biết mắt không thấy tâm sẽ không phiền, tai không nghe lòng sẽ không vướng bận.

Phụ nữ 40 sẽ biết cách phân chia thời gian dành cho bản thân. Chăm sóc chồng con và việc ở công ty quan trọng nhưng họ biết cách quan tâm đến sức khỏe của mình. Họ không để bản thân kiệt sức như thời mới chập chững bước vào hôn nhân.

Phụ nữ 40 biết cách bao dung cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 sẽ học cách bao dung cho những lỗi lầm của bản thân. Họ không còn khắt khe với chính mình nhiều như trước. Bởi họ nhận ra một điều, thay vì cứ mãi tha thứ cho người khác thì nên cho bản thân một cơ hội để sửa sai. Ai cũng có những lỗi lầm trong quá khứ, điều quan trọng là bạn phải biết bỏ qua hết thảy những sai lầm đó để sống tốt hơn ở hiện tại và tương lai sau này.

Đàn bà 40 tự biết chăm sóc bản thân sao cho tốt nhất có thể. Họ sẽ không vì giảm cân mà khiến bản thân khổ sở. Thay vì cứ mãi chăm chăm vào việc nhịn ăn thì họ sẽ biết cách ăn uống khoa học và tập luyện thể dục đều đặn.

Họ biết trân trọng sức khỏe của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói phụ nữ khi bước sang 40, họ sẽ thấm thía được bài học giá trị về sức khỏe. Với họ không có gì quý giá hơn ngoài sức khỏe của bản thân. Và nếu được quay ngược thời gian, họ sẽ không ngược đãi chính mình.

Đàn bà 40 không ngừng khám phá để làm mới cuộc sống của mình hơn. Khi còn trẻ, cơm áo gạo tiền dường như đã chiếm hết quỹ thời gian. Vì vậy mà nhiều người chưa kịp làm những điều mình thích thì mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã đặt chân vào ngưỡng 40.

Họ không còn sống vì người khác nữa - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ 40 nhận ra rằng, không ngừng khám phá và làm mới cuộc sống mới là điều cần ưu tiên. Họ muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán của bản thân. Họ muốn có một cuộc sống đầy màu sắc thay vì cứ yên phận ở một chỗ, vừa vô vị vừa khiến bản thân mình sống chậm lại.