Sai lầm lớn nhất của đàn ông là phụ bạc người đã dành hết thanh xuân cho mình

Tâm sự gia đình 01/03/2019 16:42

Đàn ông đã sai khi phụ bạc những nghĩa tình mà người phụ nữ bên cạnh dành cho mình. Sai khi cứ mãi đùa giỡn với những năm tháng thanh xuân mà đàn bà đánh đổi.

Anh chị quen nhau từ thời đại học. Cả hai đều là dân tỉnh lên thành phố học với ước mong sẽ đổi đời. Cũng vì tâm đầu ý hợp mà cả hai đã yêu nhau khi nào không hay. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ khá chật vật nhưng đầy hạnh phúc. Nhưng đến khi cuộc sống dư dả hơn một chút, chính anh lại làm những chuyện có lỗi với chị. 

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là phụ bạc người đã dành hết thanh xuân cho mình - Ảnh 1
Đàn ông phản bội vợ mãi cũng không thành công - Ảnh minh họa: Internet

Vì thường xuyên đi công tác nên anh quen biết nhiều người khác giới. Chị không biết anh có nhân tình bên ngoài. Đến khi biết được thì mọi chuyện đã quá muộn. Chị một mực đòi ly hôn, anh lưỡng lự không đồng ý. Anh cho rằng bản thân chẳng làm gì sai. Với anh, việc đàn ông có những mối quan hệ mập mờ với người khác không có gì to tát.

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là phụ bạc người đã dành hết thanh xuân cho mình - Ảnh 2
Sai lầm của đàn ông là làm vợ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Anh nghĩ, đàn ông phong lưu là điều bình thường. Điều quan trọng nhất là anh không vô trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, chị không chấp nhận. Với chị, anh đã sai đã phản bội lại nghĩa phu thê, phụ bạc những công sức mà chị đã dành cho anh. 

Anh không hề nghĩ ai là người cùng đồng hành với mình trong những ngày cơ cực nhất. Anh sẵn sàng phủi bỏ hết mọi thứ để tìm vui bên người đàn bà khác. Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh. Không cần biết anh đã làm tròn trách nhiệm của mình như thế nào, chung quy anh là người sai hoàn toàn trong chuyện này.

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là phụ bạc người đã dành hết thanh xuân cho mình - Ảnh 3
Đàn ông thành công đến mấy, phản bội vợ cũng là tội khó tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Sai lầm lớn nhất cuộc đời đàn ông là phản bội lại những tháng năm thanh xuân vợ đã dành cho mình. Phản bội lại người đã cùng mình trải qua những giông bão, khó khăn.

Sống ở đời, người chịu ơn phải nhớ để báo đáp, đó là quy luật của cuộc sống. Dù sau này có làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến mình đã nhờ những ai, ai đã tận tâm vì mình. Có như vậy, đàn ông mới thật sự thành công trong cuộc đời.

Đàn ông đừng suốt ngày đòi hỏi sự cống hiến, thủy chung của phụ nữ. Mà hãy nghĩ đến bản thân đã làm được gì cho vợ. Mình đã đối xử như thế nào với người phụ nữ bên cạnh. Nếu đã phản bội lại nghĩa phu thê thì đàn ông có quyền gì để bắt phụ nữ phải cống hiến?

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là phụ bạc người đã dành hết thanh xuân cho mình - Ảnh 4
Vợ chồng phải cùng nhau vun vén mọi sự mới êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, cả hai người cùng nhau vun vén mới mong bền lâu. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, một người không thể xây dựng một gia đình êm ấm. Nhiệm vụ của đàn ông không chỉ là xây nhà mà còn phải phụ giúp vợ vun vén mái ấm của mình.

Thế nên đàn ông ơi, cuộc đời này sai gì cũng được nhưng đừng sai với vợ. Cái giá phải trả khi đó là rất đắt. 

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