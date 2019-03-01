Tâm thư gửi người thứ ba: Đàn ông ngoại tình 10 người hết 9 người không bỏ vợ

Tâm sự gia đình 01/03/2019 15:31

Đàn ông ngoại tình, 10 người hết 9 người sẽ không bao giờ bỏ vợ chạy theo nhân tình. Vì vậy những kẻ thứ ba đừng tự huyễn hoặc về giá trị của bản thân. Hãy tỉnh giấc đi để biết mình sai đến dường nào!

Đàn ông ngoại tình chỉ vì muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ. Nhưng khi đã thỏa mãn, họ sẽ quay về với vợ con của mình. Thế nên người thứ ba ơi, trong chuyện tình cảm này, em đã sai hoàn toàn. Và em chẳng bao giờ có được những thứ mình mong muốn đâu.

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Kẻ thứ ba mãi là người đứng ngoài hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nghe có vẻ phũ phàng nhưng đó là sự thật. Bởi chẳng có người đàn ông nào ngu ngốc đến nỗi bỏ mái nhà ấm êm để tìm đến căn trọ chật chội. Dù đi đâu, họ cũng sẽ quay về nơi mình thuộc về. Dù lạc lối, họ vẫn xem nhà là nơi tuyệt vời nhất.

Nếu muốn bỏ vợ, đàn ông sẽ không hứa hẹn hoài một danh phận cho em mà không bao giờ thực hiện. Nếu muốn bỏ vợ, chẳng có ai lại lén lút hay giấu giếm đủ điều như vậy. Đàn ông ai cũng vậy, chán chê rồi thì sẽ tự động buông bỏ. Họ đủ khôn ngoan để nhận ra những gì tốt với mình.

Tâm thư gửi người thứ ba: Đàn ông ngoại tình 10 người hết 9 người không bỏ vợ - Ảnh 2
Đàn ông ngoại tình sớm muộn gì cũng quay về với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có kẻ thứ ba như em mới thật sự khờ dại tin vào những lời hứa hẹn của họ mà thôi. Em cứ tưởng mình khôn ngoan lắm nhưng thật ra cũng chỉ là quân cờ trong tay đàn ông, mặc họ xoay vần.

Vì vậy hãy tỉnh táo lại và chấp nhận một điều đàn ông ngoại tình chẳng ai bỏ vợ. Người mà họ bỏ cuối cùng chính là em chứ chẳng phải ai khác. Hiếm có một cuộc ngoại tình nào mà kẻ thứ ba trở thành người thắng cuộc.

Tâm thư gửi người thứ ba: Đàn ông ngoại tình 10 người hết 9 người không bỏ vợ - Ảnh 3
Đàn ông hiếm ai bỏ vợ để chọn nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù không bị người đàn ông đó bỏ rơi, em cũng sẽ bị thiên hạ chê cười. Kẻ thứ ba mãi chẳng bao giờ sống được vẹn tròn khi lỡ sa chân vào hạnh phúc của người khác.

Đàn ông vốn có tính chiếm hữu. Khi không có được, họ sẽ nỗ lực hết mình để đạt được. Nhưng đến khi chán chê, họ chẳng thèm ngó ngàng đến nữa. Giống như nhân tình, thoạt nhìn là món ngon, lạ nhưng khi đã thử rồi, họ cũng sẽ nhận ra chẳng khác gì vợ.

Tâm thư gửi người thứ ba: Đàn ông ngoại tình 10 người hết 9 người không bỏ vợ - Ảnh 4
Đàn ông đủ khôn ngoan để nhận ra những gì tốt với mình - Ảnh minh họa: Internet

Ít nhất giữa vợ chồng còn có con cái. Đàn ông sợ mất con nên sẽ không dễ từ bỏ gia đình của mình. Còn mối quan hệ giữa em và anh ấy chẳng có gì ràng buộc, níu kéo. Khi đó chắc chắn đàn ông sẽ không nhân nhượng mà “đá” bạn ra khỏi cuộc đời của mình ngay lập tức.

Kẻ thứ ba ơi! Hãy nhớ em chỉ là món ăn lót dạ đối với đàn ông mỗi khi đói, còn vợ mới là món cơm không thể thiếu trong cuộc đời của họ.

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