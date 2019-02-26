Nếu những cô nàng 20 mê làm đẹp, mê có một tấm chân tình, phụ nữ 30 mê có một tấm chồng tốt thì đàn bà 40 mê gì?

Nếu hỏi 10 người đàn bà ở độ tuổi 40 thì hết 9 người sẽ thừa nhận mình mê tiền hơn là những thứ khác. Kể cả chồng cũng không khiến họ say đắm và tận tụy như thuở ban đầu. Chỉ có tiền và con mới khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Đàn bà 40 chẳng bận tâm nhiều đến sự thủy chung của chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng mê tiền, nhưng 40 là giai đoạn thể hiện sự ham muốn đó rõ ràng nhất. Bởi vì đã trải qua những tháng năm cơ cực, họ nhận ra điều gì là quan trọng với mình nhất. Họ biết chồng chưa phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của mình. Chỉ có tiền mới giúp cuộc sống của họ vững vàng và ổn định hơn.

Đàn ông thường nói đàn bà hễ mở miệng ra là tiền. Đúng thật là như vậy, không có tiền thì cuộc sống vô cùng khó khăn. Con cái cần tiền để được ăn học đàng hoàng. Bạn cần tiền để duy trì mối quan hệ, để cho gia đình một cuộc sống đủ đầy hơn. Đó cũng là lý do phụ nữ 40 mê tiền hơn cả mê chồng. Họ xem con cái là trước hết, sau đó đến tiền - Ảnh minh họa: Internet Nếu phụ nữ đôi mươi thường mê làm đẹp, mê tình yêu cổ tích, phụ nữ 30 mong bình yên bên chồng thì phụ nữ 40 sẽ cật lực trong việc kiếm tiền. Họ sống thực tế và thôi những suy nghĩ có ai đó sẽ nuôi mình. Bởi họ biết những bữa cơm trên cuộc đời này đều phải mất phí, chẳng có gì là miễn phí hoàn toàn.

Ở độ tuổi 40, phụ nữ dường như chẳng còn xem trọng những việc chồng làm. Không phải là không quan tâm mà là họ biết cách dung hòa những mối quan hệ xung quanh mình. Chẳng còn tận tâm nhiều như trước và biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Đàn bà 40 mê tiền hơn mê chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ 40 không còn mơ mộng về cuộc hôn nhân ngọt ngào như trong phim. Họ không còn đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối từ người đàn ông. Họ không muốn phải đánh ghen bẩn tay, mất danh dự. Không còn vất vả trong việc lên kế hoạch giữ chồng. Mà họ sẽ dành thời gian để kiếm và giữ tiền. Ngoài chuyện đó ra thì dường như không có việc gì khiến họ phải bận tâm nữa. Nói họ thực dụng cũng được nhưng đó là cách họ sống trong giai đoạn này. Họ chọn sống thực tế thay vì cứ mãi ngồi một chỗ mơ mộng. Họ chọn cuộc sống bình yên với đầy tiền trong túi, có thể mua những thứ mình muốn bất cứ lúc nào. Thậm chí có quyền kiêu hãnh để đòi lại sự thiệt thòi bấy lâu nay bản thân phải chịu đựng. Họ thích kiếm tiền hơn là sống vì chồng - Ảnh minh họa: Internet Ai cũng mê tiền nhưng có lẽ đến độ tuổi nhất định, bạn sẽ biết những thứ mình cần nhất là gì. Càng lớn tuổi, càng trưởng thành, bạn sẽ thôi những mộng mơ thời bé và chú trọng hơn vào những điều thực tế. Phụ nữ đến độ tuổi này, có lẽ chẳng cần gì ngoài tiền và con. Con là thứ nhất, tiền xếp thứ hai và sau đó mới đến chồng. Con cái là điều mà họ không muốn từ bỏ, tiền là thứ mà họ theo đuổi, còn chồng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cuộc đời đàn bà 40, có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đàn bà khôn ngoan thấm thía một điều: Những gì nhận được từ đàn ông đều có ‘hạn sử dụng’ Phụ nữ khôn ngoan tự hiểu những gì nhận được từ đàn ông sẽ không bền bằng chính bản thân tạo ra. Đàn ông có thể nói yêu bạn nhưng lời đó chưa hẳn đã là thật lòng. Và những gì cho bạn, đến một lúc nào đó anh ấy sẽ lấy lại chẳng thiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-40-me-tien-hon-me-chong-316527.html