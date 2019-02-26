Muốn tránh và chống lại những lời nói khó nghe của chồng, vợ hãy học theo cách của người phụ nữ 50

Từ khi kết hôn đến giờ, chúng tôi đều giữ khoảng cách và tôn trọng những điều riêng tư của đối phương. Tôi chưa bao giờ chê bai hay trách móc những điều chồng làm. Và anh cũng chưa hề miệt thị hay nói những lời khiến tôi không vui. Tất cả là nhờ vào cách làm sau.

Những vật dụng cá nhân của anh, tôi chưa bao giờ đụng vào. Có nhiều người khuyên tôi nên quản lý điện thoại của chồng. Nhưng với tôi, ai cũng có những mối quan hệ riêng, chính tôi cũng có những người bạn khác giới.

Từ ngày kết hôn, chúng tôi rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Dù đã là vợ chồng nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh. Những việc anh không muốn nói, tôi sẽ không hỏi và ngược lại.

Thế nên tôi chẳng có quyền hạn gì mà cấm đoán anh. Miễn là anh thực hiện tốt trách nhiệm của một người chồng, người cha, những chuyện khác tôi không màng đến. Bên cạnh đó, tôi không bám chồng 24/24, đến tận bây giờ cũng vậy. Anh đi đâu, tôi sẽ không đi cùng.

Phụ nữ khôn ngoan phải biết giới hạn trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc có đi cùng chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng mối quan hệ của nhau. Tôn trọng những cuộc trò chuyện riêng của đối phương với những người bạn khác. Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, cả hai cần phải có giới hạn nhất định. Đó là rào cản an toàn giúp bạn tự bảo vệ mình đồng thời cũng là cách tôn trọng bạn đời.

Tự biết kiếm tiền và quản lý tài chính của mình

Đàn bà có tiền trong tay, nói gì người khác cũng sẽ nghe theo. Tiền chưa bao giờ là tất cả nhưng sẽ mua được sự im lặng và thái độ của người khác. Phụ nữ trong hôn nhân phải biết cách quản lý tài sản của mình.

Phụ nữ hãy tự kiếm tiền và quản lý tài chính của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, tiền của ai người nấy giữ, tiền của ai người nấy tiêu. Nhất là phụ nữ đừng cầm thẻ của chồng mà quẹt vô tội vạ. Đừng làm những chuyện khiến đàn ông có cơ hội miệt thị bạn.

Chỉ khi bạn mua những món đồ bằng tiền của mình, có muốn nói, đàn ông cũng sẽ không lên tiếng được. Bởi đó là tiền của bạn, anh ấy có quyền gì để hoạnh họe?

Học cách im lặng

Khi bị chồng công kích, bạn hãy chọn im lặng. Im lặng để bảo vệ mình cũng như để cuộc cãi vã lắng xuống. Đừng cố cãi tay đôi với chồng, bởi kết quả chỉ có bạn chịu tổn thương mà thôi.

Im lặng là cách giúp bạn bảo vệ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy chọn cách im lặng để ngầm cho người đàn ông kia biết bạn không muốn nói về vấn đề này nữa. Đồng thời cho anh ấy ngẫm lại bản thân đã sai ở điểm nào. Khoảng lặng này cũng giúp cả hai suy nghĩ và tự nhận ra những lỗi lầm của bản thân.