Đàn bà có tiền trong tay đến sự tử tế của đàn ông cũng mua được, huống hồ gì là hàng hiệu đắt đỏ

Nhất là đàn bà, nắm được tiền trong tay, đàn ông sẽ bớt những lời mỉa mai, cay đắng. Tiền chưa bao giờ là tất cả, nhưng không có tiền thì đừng hòng sở hữu được bất cứ thứ gì cho bản thân.

Rốt cuộc “tiền nhiều để làm gì?”. Để có một cuộc sống tốt hơn, để có thể kiêu hãnh sống đàng hoàng trên cuộc đời này mà chẳng cần phải cúi đầu trước bất cứ ai. Không phải sao, có tiền trong tay, ai mà không nể.

Có tiền để đòi lại quyền lợi cho mình, có tiền để giành quyền nuôi con. Nên nhớ đàn bà đừng bao giờ ra đi với hai bàn tay trắng, nhất định phải đòi những thứ thuộc về mình. Nếu có kéo nhau ra tòa thì bạn cũng đủ tự tin để bảo vệ bản thân cũng như những đứa con.

Có tiền trong tay, đến sự tử tế của đàn ông bạn cũng có thể mua được, huống hồ chi là những món đồ khác. Thế nên ngoài việc lấy chồng, đàn bà hãy đề cao việc kiếm tiền. Để sau này đàn ông có thay lòng đổi dạ hoặc mối quan hệ có vấn đề, bạn cũng có điều kiện để thuê cho mình một luật sư thật tốt.

Kiếm nhiều tiền sẽ mua được sự tử tế của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Lòng dạ con người là điều khó nắm bắt nhất trên đời, nhưng phụ nữ lại tin tưởng và giao hết thảy cuộc đời của mình vào tay một người đàn ông. Chưa hẳn là họ sai mà là họ tin vào hạnh phúc, tin vào con tim mình. Nhưng để rồi, giông bão bên ngoài chẳng đáng sợ bằng lòng dạ đàn ông đổi thay. Những đợt sóng ngầm nơi ngực trái của đàn ông luôn là điều khiến phụ nữ phải chịu tổn thương nhiều nhất.

Phụ nữ khi lấy chồng, họ từ bỏ tất cả những hư danh, một cuộc sống vốn dĩ đang rất ổn định. Thậm chí là những mối quan hệ tốt đẹp nhất của mình. Nhưng những điều họ hy sinh chưa bao giờ là đủ đối với người đàn ông bên cạnh. Dù phụ nữ có công lao to lớn, tận tụy đến mấy cũng không thể nào níu kéo được trái tim thích “bay nhảy” của người đàn ông. Đó là điều xót xa nhất trong mỗi cuộc hôn nhân.

Phụ nữ có tiền sẽ được sự tôn trọng của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây nhiều người thường nói về việc “tiền nhiều để làm gì?”. Với một người phụ nữ trong gia đình, tiền chắc chắn sẽ mua được sự tôn trọng của đàn ông. Tiền có thể đổi lại cuộc sống bình yên cho biết bao nhiêu người phụ nữ đang sống loay hoay trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Khi có tiền trong tay, phụ nữ sẽ tự chủ được cuộc sống của mình. Bỏ người cần bỏ, giữ người cần giữ. Đôi khi bạn có thể tuyệt tình như bản thân mong muốn. Đến khi đó, đàn ông sẽ nhận ra sự thiếu hụt bên cạnh và tự khắc quay về ngoan ngoãn an phận bên gia đình.

Phụ nữ phải sống kiêu hãnh với đầy tiền trong túi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn nghĩ phụ nữ sống tốt là nhờ những đồng tiền của họ. Họ luôn nghĩ phụ nữ phải ở nhà nội trợ và làm hết những điều mình sai khiến. Thế nên từ nay phụ nữ hãy cho cánh mày râu biết bạn cũng biết tự kiếm tiền và thậm chí có thể mua luôn sự tử tế cũng như thứ sĩ diện hảo của anh ấy.