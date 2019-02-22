Tuyệt chiêu ‘xử đẹp’ kẻ thứ ba của người phụ nữ hai con khiến ai cũng thán phục

Khi biết chồng ngoại tình, tôi không chọn đánh ghen, cũng chẳng trách móc hay khóc lóc hoạnh họe chồng. Người phụ nữ hai con như tôi chỉ làm những điều đơn giản này, thế nhưng đủ khiến kẻ thứ ba chạy dài, chồng ngoan ngoãn quay về.

Trước hết, tôi xem xét lại tình hình gia đình. Xem người đàn ông bên cạnh cũng như bản thân đã làm sai những gì để dẫn đến sự việc này. Bởi không tự dưng mà người thứ ba xuất hiện, chắc chắn tình cảm giữa vợ chồng đã xảy ra chuyện gì đó.

Phụ nữ khôn ngoan không lồng lộn lên khi biết chồng phản bội. Điều trước tiên tôi làm đó là bình tĩnh xem xét vấn đề để tìm cách giải quyết êm đẹp nhất. Bởi tôi biết việc đánh kẻ thứ ba chỉ làm bẩn tay chứ chẳng có gì tốt đẹp.

Thế nên phụ nữ hãy tự tìm hiểu những lý do vì đâu mà chồng lại hành xử như vậy? Vì đâu mà anh ấy chọn con đường ngoại tình? Mọi chuyện đều có nguyên nhân và người khôn ngoan nhất định phải tìm hiểu mọi việc.

Nói không với đánh ghen

Đàn bà khôn sẽ nói không với đánh ghen, nói không với những hành động bạo lực. Tôi cố gắng kiềm chế những cơn nóng giận trong lòng để không phải đánh ghen, gây tổn thương nhau.

Phụ nữ khí chất hãy nói không với đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đánh ghen không phải là biện pháp hay nhất, thay vào đó còn ảnh hưởng đến danh dự của nhiều người. Vũ lực không giải quyết được vấn đề mà còn khiến người đàn ông bên cạnh khiếp sợ.

Chia sẻ thẳng thắn với chồng

Đây là điều mà không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên hãy biết cách dẹp cơn thịnh nộ đang trào dâng trong lòng mà ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh với nhau. Hãy cùng nhau chia sẻ thẳng thắn về việc này để hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Trò chuyện với chồng để cả hai hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ chồng bạn cũng có những khúc mắc không thể nói được cùng vợ. Có lẽ anh ấy cũng có những tâm sự thầm kín khó chia sẻ. Thế nên bạn cần gợi mở cho chồng thổ lộ hết nỗi lòng, sau đó bạn sẽ tìm cách giải quyết.

Đối diện với kẻ thứ ba

Hãy một lần đối diện với kẻ thứ ba để cho cô ta biết uy quyền của bạn như thế nào. Nên nhớ khi đi gặp "tiểu tam", bạn phải thật xinh đẹp và sang trọng. Khi đó khí chất của bạn mới có thể đè bẹp được cô ta. Nhất là khi nói chuyện, nhất định phải ngắn gọn, mạnh mẽ, đừng vòng vo, đừng khóc lóc van xin.

Thẳng thắn đối diện với kẻ thứ ba để giải quyết vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bạn đừng nói những lời thô tục đe dọa đối phương. Hãy giữ khí chất quý phái để đối phương cảm thấy thua kém.