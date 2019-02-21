Son phấn, hàng hiệu không làm nên một người phụ nữ khí chất mà là những điều này

Phụ nữ yêu 21/02/2019 16:50

Tuy không cao, không xinh hay không có địa vị trong xã hội, phụ nữ vẫn được đàn ông khao khát có được nếu ghi lòng tạc dạ những điều này.

Đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng, giàu có hay nghèo hèn mà là ở khí chất của bản thân. Khi ghi nhớ những điều này, không cần phải dùng hàng hiệu hay trang sức đắt đỏ, bạn cũng sẽ tỏa sáng theo cách riêng.

Son phấn, hàng hiệu không làm nên một người phụ nữ khí chất mà là những điều này - Ảnh 1
Đàn bà khí chất phải sống thật kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

1. Chuyện gì đã qua thì đừng tiếc nuối nữa. Đừng hoài niệm quá khứ mà phiền muộn đến hiện tại và tương lai. Cuộc sống này ngắn ngủi, suy nghĩ ít thôi, buông bỏ chấp niệm, rời bỏ những vấn vương trong quá khứ để không còn ưu phiền.

2. Nếu không sinh ra là công chúa thì hãy sống như bà hoàng. Đừng ngồi yên một chỗ chờ hoàng tử đến mà hãy tự mình theo đuổi tình yêu. Và khi yêu ai cũng đừng dựa dẫm, đừng cúi đầu van xin hay quỵ lụy tình cảm của người khác. Không có người này thì có người khác, người đã tệ thì bỏ đi.

Son phấn, hàng hiệu không làm nên một người phụ nữ khí chất mà là những điều này - Ảnh 2
Phụ nữ phải kiếm tiền để có cuộc sống đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

3. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng nhất định phải có một công việc đàng hoàng. Khi đó bạn có thể tự chi trả cho bữa ăn của mình mà chẳng phải dựa vào ai. Cuộc đời đàn bà đừng thất bại đến nỗi mua chiếc áo, cái quần cũng phải ngửa tay xin chồng.

4. Phụ nữ được nhiều người đàn ông theo đuổi, tán tỉnh là chuyện bình thường. Người được những người phụ nữ khác tôn trọng, yêu thương mới là phi thường.

Son phấn, hàng hiệu không làm nên một người phụ nữ khí chất mà là những điều này - Ảnh 3
Ăn uống và luyện tập theo chế độ khoa học - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng chỉ biết ăn mà không vận động. Đừng than vãn không giảm cân được mà hãy đứng lên. Tìm cho bản thân một chế độ ăn uống khoa học và tập luyện để có sức khỏe dẻo dai.

6. Con cái là món quà trời ban, nhưng bạn không cần phải đánh đổi cả tuổi xuân để tận tụy hết lòng. Bạn hãy cho chúng cuộc sống đủ đầy nhưng đừng quá bảo bọc. Đừng suốt ngày ở bên cạnh ngăn cản con không được làm điều này, không được làm điều kia.

7. Đàn bà lấy nhầm chồng, chọn sai chọn lại, chọn đến khi nào đúng thì thôi. Đừng quan tâm đến lời nói của thiên hạ, đừng ràng buộc mình vào những điều cổ hủ ngày xưa. Thời đại này nam nữ đều bình đẳng như nhau. 

Son phấn, hàng hiệu không làm nên một người phụ nữ khí chất mà là những điều này - Ảnh 4
Phụ nữ đừng dựa dẫm vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

8. Làm việc thiện được cứ làm, đừng tính toán so đo, cũng đừng mong chờ sẽ được đền đáp lại.

9. Có thời gian hãy đọc sách, tìm tòi chứ đừng lên mạng làm “anh hùng bàn phím” nói chuyện của thiên hạ và tỏ ra mình là người tinh tường, am hiểu.

10. Mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi, chuyện trong nhà không có bạn cũng sẽ ổn. Chồng sẽ biết cách chăm sóc bản thân, con cũng sẽ tự biết học hành ngoan ngoãn. Đừng cố trở thành người mẹ, người vợ hoàn hảo mà hãy là người hạnh phúc.

11. Sống ở đời đừng hơn thua nhau đôi ba chuyện nhỏ nhặt, đừng cố gắng trở thành người chiến thắng mà phải là người có thể cười tươi hạnh phúc mỗi ngày.

12. Mỗi sáng thức dậy phải sống thật vui vẻ, dù hôm qua đã có những chuyện không hay, hôm nay cũng hãy bỏ qua và đối diện với hiện thực.

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