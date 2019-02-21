Đàn bà có thể mạnh mẽ chịu khổ nhưng không thể chấp nhận hai hành động này của đàn ông

Đàn bà trong hôn nhân, dù lấy chồng nghèo đến đâu cũng có thể chịu được. Nhưng họ sẽ vì hai hành động này của đàn ông mà ngã gục, hoặc chọn cách buông tay để thôi đau lòng.

Không ai muốn tự giam giữ mình trong gian bếp chật hẹp. Chẳng ai muốn nhận từng đồng lương từ chồng để rồi bị xem rẻ, khinh thường. Đàn bà chọn cuộc sống nội trợ là vì họ thương người đàn ông của mình. Họ biết lo nghĩ cho gia đình của mình.

Phụ nữ chấp nhận ở nhà nội trợ là vì nghĩ cho chồng, cho con. Chứ bản thân họ cũng muốn sáng thức dậy mặc bộ quần áo thật đẹp, trang điểm một chút để đi ra ngoài, nói cười, làm việc cùng mọi người.

Thế nên đàn ông đừng suy nghĩ vợ là đồ ăn bám. Đừng vì bản thân kiếm được tiền mà lên mặt xem thường vợ. Bởi nếu không có vợ, các anh sẽ rất lao đao và khổ sở. Vì vậy khi còn có vợ bên cạnh, hãy biết cách nâng niu, chiều chuộng cô ấy.

Họ cũng có lòng tự tôn của bản thân nên sẽ khó lòng tha thứ cho người xem rẻ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng dùng quyền uy của mình bên ngoài để mang về nhà hạch sách vợ con. Cũng đừng cho mình cái quyền đòi hỏi quá nhiều sự hy sinh từ người phụ nữ. Vì trong cuộc sống hôn nhân, tất cả đều bình đẳng như nhau.

Phụ nữ và đàn ông đều có trách nhiệm ngang nhau trong việc vun vén gia đình. Ngoài việc kiếm tiền, đàn ông cần phải san sẻ việc nhà cùng vợ. Đừng ngồi rung đùi, khoanh tay đứng nhìn và dửng dưng để mặc vợ cứ mãi loay hoay với cuộc hôn nhân của chính mình.

Chồng phản bội

Đàn bà có thể chịu đựng được cuộc sống nghèo khổ nhưng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện chồng có người đàn bà khác bên ngoài. Bởi đó là lòng tự tôn của một người đàn bà, của một người vợ.

Đàn bà ghét nhất cảm giác bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đổi lại là đàn ông, họ cũng chẳng thể chấp nhận được cảm giác vợ "cắm sừng" mình. Thế nên làm gì cũng được, xin đừng tơ tưởng đến những người đàn bà khác khi đã có vợ bên cạnh. Xin đừng phản bội lại nghĩa phu thê.

Đàn bà yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ. Khi đã cảm nhận được đủ đầy những tổn thương, khi đã cảm thấy chán ghét người đàn ông bên cạnh, họ sẽ chọn cách rời đi. Đến khi đó đàn ông dù có dùng trăm phương ngàn kế cũng sẽ không bao giờ níu kéo được trái tim của họ.

Đàn ông đừng nên thử thách lòng dạ đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một khi đã tuyệt tình thì dù đàn ông có quỳ trước mặt, họ cũng sẽ không lung lay. Thế nên đàn ông hãy nhớ nhân tình có thể tìm được dăm ba cô, nhưng đánh mất vợ rồi thì đừng hòng mà tìm lại được.