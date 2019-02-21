Cuộc đời đàn bà có hai điều diễm phúc lớn là được ăn ngon mặc đẹp và buông bỏ được người đã làm tổn thương mình. Yêu được buông được không phải là bất hạnh mà là diễm phúc.

Có nhiều người phụ nữ dù khổ đến mấy cũng không thể nào buông bỏ được đối phương. Bởi vì trách nhiệm, đạo nghĩa đè nặng khiến họ chẳng thể có đủ can đảm để rời đi. Thế nên khi có thể chấm dứt với người đã làm mình tổn thương, đó là một diễm phúc vô cùng to lớn. Đàn bà yêu được buông được là một diễm phúc - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy đừng sợ hãi, đừng nuối tiếc. Đó gọi là hết duyên, hết nợ, hết rồi thì bỏ đi đừng vương vấn. Người mang khổ đau đến cho mình ở kiếp này, có thể kiếp trước bạn đã mắc nợ họ rất nhiều. Khi trả hết nợ rồi thì tự động mọi mối quan hệ, mọi sự yêu thương cũng sẽ chấm dứt. Không phải tại bạn không đủ vị tha để giữ gìn cuộc hôn nhân này mà là giữa cả hai đã không còn gì để liên kết.

Người đã làm mình đau thì bỏ đi đừng vương vấn - Ảnh minh họa: Internet Người buông bỏ được gã đàn ông tệ bạc là người có diễm phúc nhất trần đời. Bởi không phải ai cũng có đủ can đảm để dứt khỏi người mình đã từng thương rất sâu đậm. Vì lý do đạo nghĩa, nhiều người phụ nữ cứ dây dưa với một người tệ bạc đến hết cuộc đời. Có thể nói, cuộc đời đàn bà có hai điều diễm phúc nhất là được ăn ngon mặc đẹp và buông bỏ được người đã làm tổn thương mình. Yêu được buông được không phải là một bất hạnh lớn ở đời mà là diễm phúc lớn lao.

Yêu thương và trân trọng bản thân mình, phụ nữ sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Trong tình yêu, chẳng ai muốn mình phải chịu khổ đau. Nhất là phụ nữ, họ luôn khao khát có được một người yêu mình thật lòng. Vì vậy khi mối quan hệ xảy ra vấn đề, họ thường tìm cách níu giữ và luôn suy nghĩ rằng “không phải là anh ấy thì mình chẳng thể yêu ai”. Những suy nghĩ này vô tình khiến họ dần trở nên yếu đuối. Họ dần phụ thuộc vào người đàn ông bên cạnh. Họ xem mình là người bất hạnh khi cuộc tình chấm dứt. Tuy nhiên phụ nữ ơi, buông bỏ được một người tệ bạc không phải là điều bất hạnh mà là diễm phúc lớn lao. Rời bỏ một người không tốt, bạn hãy vui mừng vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi bể khổ. Đừng dùng nước mắt để tiếc nuối về những điều đã qua. Đàn bà biết buông bỏ, không phải là người bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet Muốn được yêu thương thì hãy tìm một người tốt thật sự. Đừng ở bên một người mà bạn phải suốt ngày đau đầu cố tìm ra điểm tốt của người đó. Đừng mãi chờ đợi người đó sẽ thay đổi. Đàn ông tệ bạc thì suốt đời vẫn là người tệ bạc. Dù bạn có cố gắng tìm cách thay đổi, họ cũng sẽ chẳng thể nào cải thiện được. Cuộc đời phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Nếu người bên cạnh không đủ tốt thì hãy tìm cách rời đi. Đừng biết khổ mà vẫn đâm đầu vào. Đàn ông trên đời này không thiếu, vì vậy đừng mãi tận tâm vì một người không đáng. Phụ nữ hiện đại, yêu được buông được và không dựa dẫm vào bất cứ mối quan hệ nào. Đó mới là người bản lĩnh. Bản lĩnh trong yêu đương, bản lĩnh trong việc buông bỏ đúng lúc để bảo vệ bản thân.

Đàn bà bản lĩnh: Kiếm thật nhiều tiền để sẵn sàng rời đi khi đàn ông tệ bạc Dù lấy chồng, phụ nữ vẫn phải giữ công việc của mình. Hãy biết cân bằng việc nhà và việc ở công ty để không bị ai bắt bẻ hay ép buộc bạn từ bỏ bất cứ điều gì mà bản thân đang theo đuổi.

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