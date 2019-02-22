Đàn bà khôn ngoan biết ‘cười khẩy’ trước câu nói này của đàn ông

Dưới đây là những câu nói của đàn ông mà phụ nữ đừng nên tin tưởng. Có nghe cũng để ngoài tai, đừng để trong lòng rồi buồn phiền không yên.

Tuy ngoài miệng nói không ghen nhưng đàn ông sẽ “ghim” chuyện này và có thể sẽ nhắc mãi. Thế nên phụ nữ đừng dại khờ nhắc về quá khứ của mình trước mặt chồng. Dù có thương và tin tưởng nhau đến mấy, bạn cũng đừng cởi mở và kể hết những chuyện mình đã trải qua.

Đàn ông nói không quan tâm đến quá khứ của đàn bà, nhưng thật ra họ rất để tâm. Minh chứng là khi phụ nữ lỡ miệng nhắc về người cũ, đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu và “nhảy dựng” lên ghen tuông.

Đàn ông có lòng tự trọng khá cao, họ khó lòng chấp nhận người phụ nữ bên cạnh nhắc về người cũ. Khi nói không quan tâm đến quá khứ của phụ nữ, họ đang nói dối.

“Ngoại hình không quan trọng”

Cánh mày râu rất xem trọng ngoại hình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu bằng mắt, điều này chưa bao giờ sai. Khi chọn người yêu hoặc vợ, đàn ông cũng sẽ ưu tiên vẻ bề ngoài hơn là vẻ đẹp tâm hồn. Dù nói “anh yêu nội tâm của em hơn”, thật ra trong lòng họ đang nghĩ khác.

Đàn ông luôn muốn người phụ nữ đi bên cạnh họ cũng phải xinh đẹp và quyến rũ. Họ thích khoe khoang về người yêu, vợ mình trước mặt mọi người. Và họ mong muốn người phụ nữ bên cạnh phải thật xinh đẹp và hoàn hảo. Vì vậy nếu đàn ông nói không quan trọng ngoại hình, phụ nữ đừng nên tin.

“Anh sẽ nuôi em”

Khi đàn ông nói sẽ nuôi bạn, đồng nghĩa với việc bạn phải cho anh ấy được những gì. Cánh mày râu cho đi và luôn muốn nhận lại đủ đầy. Thế nên muốn sống thoải mái, phụ nữ đừng bao giờ dựa dẫm vào tiền của đàn ông.

Phụ nữ đừng dại tin vào những lời này của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Những gì cánh mày râu nói chưa hẳn anh ấy sẽ làm được. Và số tiền mà họ đầu tư cho bạn, đến một ngày họ sẽ đòi lại chẳng thiếu một xu. Thế nên hãy kiếm một nghề đàng hoàng, dù ít tiền cũng được. Phụ nữ phải bản lĩnh “cười khẩy” trước câu nói “ở nhà anh nuôi” của đàn ông để không phải mang tiếng ăn bám.

“Anh sẽ thay đổi”

Đàn ông dù yêu đến mấy cũng sẽ khó lòng thay đổi những thói quen của mình. Dù đã kết hôn nhưng họ vẫn giữ những sở thích thời còn độc thân. Họ sẽ không vì bạn mà thay đổi những thói quen như tụ tập bạn bè, chè chén với đồng nghiệp.

Phụ nữ đừng cố gắng thay đổi một người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông và đàn bà đều có những tật xấu riêng. Bạn không thể thay đổi, đàn ông cũng vậy. Điều đó vốn dĩ thuộc về bản chất và không ai có thể thay đổi được. Thế nên phụ nữ đừng quá trông chờ vào những gì đàn ông hứa.