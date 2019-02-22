Gửi kẻ thứ ba: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây từ nỗi đau của người khác

Tâm sự gia đình 22/02/2019 10:51

Chẳng có tình yêu nào tồn tại mãi và đáng được trân trọng khi vướng vào hạnh phúc của người khác. Đúng hơn đó là tội ác. Tội ác khi đã cướp đi hạnh phúc từ trên tay người khác rồi tự huyễn hoặc đó là của mình...

Muôn đời nay chẳng có lý lẽ hay công bằng nào dành cho người thứ ba. Bởi dù đúng dù sai, dù yêu bằng con tim hay lý trí, người đến sau, người chen chân vào hạnh phúc của người khác vẫn đáng lên án. Và dĩ nhiên không có thứ hạnh phúc nào bền lâu khi được xây dựng trên nỗi đau, nước mắt của người khác.

Gửi kẻ thứ ba: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây từ nỗi đau của người khác - Ảnh 1
Kẻ thứ ba luôn sai dù tình yêu có đúng - Ảnh minh họa: Internet

Gửi những kẻ thứ ba, chẳng có tình yêu nào tồn tại mãi và đáng được trân trọng khi vướng vào hạnh phúc của người khác. Đúng hơn đó là tội ác. Tội ác khi đã cướp đi hạnh phúc từ trên tay người khác rồi tự huyễn hoặc đó là của mình. Tội ác khi đã hành xử như người điên không biết phân biệt phải trái đúng sai mà giẫm đạp lên người khác để mưu cầu hạnh phúc của mình.

Gửi kẻ thứ ba: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây từ nỗi đau của người khác - Ảnh 2
Người thứ ba sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ bênh vực hay đồng tình với những việc làm của kẻ thứ ba. Dù người đó có tội nghiệp hay đáng thương đến mấy, tôi cũng sẽ không thay đổi quan điểm của mình.

Bởi với tôi, con người ai cũng muốn mình sống cuộc đời hạnh phúc. Nhất là phụ nữ, ai cũng muốn có được một bến đỗ bình yên nhất để khi mệt mỏi có nơi quay về. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng phải biết hạnh phúc đó được xuất phát từ đâu. Nếu là hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác thì hãy bỏ đi, đừng vướng vào.

Gửi kẻ thứ ba: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây từ nỗi đau của người khác - Ảnh 3
Hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác đều ngắn ngủi - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi đúng người, đúng thời điểm và đặc biệt là không cướp trên tay bất cứ ai. Hạnh phúc chỉ đong đầy khi người đó chẳng vướng bận, mình cũng chẳng phải bận lòng vì điều gì. Đó mới gọi là hạnh phúc.

Tình yêu dù đúng dù sai, kẻ thứ ba vẫn là người không đúng, vẫn phải chịu nhiều lời phỉ báng của thiên hạ. Vì vậy kẻ thứ ba ơi, đừng mãi mơ mộng nữa mà hãy thức tỉnh để nhận ra hạnh phúc này chẳng lâu bền.

Thứ hạnh phúc được xây dựng trên nước mắt và nỗi đau của người khác, sớm muộn gì cũng sẽ rạn nứt và không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Thế nên hãy buông bỏ những chấp niệm, vấn vương trong lòng để thoát khỏi mối quan hệ lằng nhằng này.

Gửi kẻ thứ ba: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây từ nỗi đau của người khác - Ảnh 4
Phụ nữ hãy tự tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng làm cho cuộc sống của mình trở nên phức tạp hơn. Đừng cố chấp trở thành con giáp thứ 13 chẳng giống ai. Đừng cố chen chân vào hạnh phúc đã chật chỗ mà hãy tìm cho mình một niềm vui trọn vẹn.

Trên đời, người gặp người là duyên nợ. Nếu ông trời đã cho bạn gặp người đó nhưng tình duyên không được như ý nguyện thì bỏ đi, đừng tiếc. Bởi hạnh phúc cướp từ tay người khác sẽ có thời hạn nhất định. Đến một ngày nào đó, chính tay bạn sẽ nhường lại thứ hạnh phúc mà bản thân đã cướp đoạt được.

Người đàn ông đó sẽ quay về nơi mình thuộc về, còn kẻ thứ ba như bạn sẽ loay hoay, đau khổ trong chính mối quan hệ của mình không thoát ra được. Thế nên nếu đang nắm giữ thứ hạnh phúc không đúng này thì hãy buông tay, đừng tiếc làm gì kẻ thứ ba ơi!

Vợ khôn nói những câu ‘hư nhưng không hỏng’ này, đố kẻ thứ ba nào sánh kịp

Vợ khôn nói những câu ‘hư nhưng không hỏng’ này, đố kẻ thứ ba nào sánh kịp

Vợ khôn nên biết cách nói những câu “hư nhưng không hỏng” này để chồng say mê cả đời, không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   gửi kẻ thứ ba người thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 57 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 57 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 10 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống