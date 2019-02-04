Gửi kẻ thứ ba: Em chỉ có ích khi ở trên giường, còn lại chẳng là gì cả!

Tâm sự gia đình 04/02/2019 05:30

Nhiều người thứ ba thường huyễn hoặc về giá trị của mình trong mắt đàn ông. Tuy nhiên thực tế, em chỉ có ích khi ở trên giường, còn lại thì chẳng là gì đối với người kia cả.

Nằm cạnh anh ấy, em vui lắm đúng không? Em nghĩ đã lên giường với nhau thì có được thể xác lẫn trái tim của anh ấy? Em nghĩ sau những lần hoan lạc, đàn ông sẽ cho em một chút danh phận? Sai rồi, người thứ ba ơi! Em đã hoàn toàn sai trong cuộc tình này.

Gửi kẻ thứ ba: Em chỉ có ích khi ở trên giường, còn lại chẳng là gì cả! - Ảnh 1
Đàn ông chỉ coi nhân tình là công cụ để thỏa mãn trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Bởi với đàn ông, em chỉ là “công cụ” để thỏa mãn nhục dục. Để đến khi em không còn đáp ứng được nữa, anh ta sẽ đá em đi như trái banh và không bao giờ muốn chạm đến nữa. Vì vậy đừng mãi huyễn hoặc về giá trị của mình trong cuộc sống của người khác.

Em nên nhớ, đàn ông bỏ vợ được thì có chuyện gì mà anh ấy không dám làm. Đến một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ vứt bỏ em như thứ đồ đã cũ, không chút mảy may để tâm đến nữa. Nếu khôn ngoan thì hãy từ bỏ ngay đi.

Gửi kẻ thứ ba: Em chỉ có ích khi ở trên giường, còn lại chẳng là gì cả! - Ảnh 2
Đến khi không còn tác dụng nữa, đàn ông sẽ đá em đi không thương tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Đừng tự gieo vào đầu mình những suy nghĩ như danh phận, tiền tài. Bởi ngày đó sẽ không đến đâu mà em mong mỏi, chờ đợi. Đàn ông ai rồi cũng sẽ quay về với gia đình của mình, quay về nơi mà anh ấy thuộc về. Ít ai chọn ở lại căn trọ chật chội mang tên “người thứ ba”.

Người thứ ba ơi! Em đừng mãi nhân danh tình yêu của mình để làm những chuyện sai trái. Hãy biết thân biết phận một chút mà rút lui trước khi không còn giá trị gì trong mắt đàn ông. Đừng để anh ấy cảm thấy em là thứ phiền phức, chỉ được việc khi ở trên giường.

Gửi kẻ thứ ba: Em chỉ có ích khi ở trên giường, còn lại chẳng là gì cả! - Ảnh 3
Đừng vì những lời ngọt ngào của gã đàn ông có vợ mà sa ngã - Ảnh minh họa: Internet

Còn khi leo xuống chiếc giường ấm áp, em lại là một người phụ nữ giống như vợ của anh ấy: nói nhiều, đòi hỏi vô lý… Em nên nhớ, đàn ông một khi đã phản bội vợ con thì không tốt như em mong đợi đâu.

Nếu họ tốt thì cũng là nhất thời, sau này có người tốt hơn em, họ sẽ tự động biến mất. Người đàn ông đã không tốt với vợ con thì sẽ chẳng có trách nhiệm với bất cứ ai. Kể cả khi lên giường với em, anh ấy cũng sẽ vứt lại đống tiền để mua sự im lặng và danh dự của em.

Gửi kẻ thứ ba: Em chỉ có ích khi ở trên giường, còn lại chẳng là gì cả! - Ảnh 4
Hãy giữ lại lòng tự trọng của mình để thoát khỏi cuộc tình này, kẻ thứ ba ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy sẽ không mảy may quan tâm khi em gào thét đòi danh phận. Anh ấy sẽ không để tâm khi em khóc vì anh ấy bất công. Vì kẻ thứ ba quyền hạn đâu mà đòi hỏi, quyền hạn đâu mà khóc lóc để được thương hại.

Lời khuyên cho ai đã, đang và sắp làm người thứ ba: Đàn ông tệ suốt đời chỉ mãi là đàn ông tệ. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không lên giường với đàn ông để đổi lại danh phận kẻ thứ ba thấp hèn. Thế nên hãy gạt bỏ tư tưởng chen chân vào hạnh phúc của người khác.

Vợ khôn nói những câu ‘hư nhưng không hỏng’ này, đố kẻ thứ ba nào sánh kịp

Vợ khôn nói những câu ‘hư nhưng không hỏng’ này, đố kẻ thứ ba nào sánh kịp

Vợ khôn nên biết cách nói những câu “hư nhưng không hỏng” này để chồng say mê cả đời, không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   gửi kẻ thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 5 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 18 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống