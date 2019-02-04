Gửi kẻ thứ ba: Em chỉ có ích khi ở trên giường, còn lại chẳng là gì cả!

Nhiều người thứ ba thường huyễn hoặc về giá trị của mình trong mắt đàn ông. Tuy nhiên thực tế, em chỉ có ích khi ở trên giường, còn lại thì chẳng là gì đối với người kia cả.

Nằm cạnh anh ấy, em vui lắm đúng không? Em nghĩ đã lên giường với nhau thì có được thể xác lẫn trái tim của anh ấy? Em nghĩ sau những lần hoan lạc, đàn ông sẽ cho em một chút danh phận? Sai rồi, người thứ ba ơi! Em đã hoàn toàn sai trong cuộc tình này. Đàn ông chỉ coi nhân tình là công cụ để thỏa mãn trên giường - Ảnh minh họa: Internet Bởi với đàn ông, em chỉ là “công cụ” để thỏa mãn nhục dục. Để đến khi em không còn đáp ứng được nữa, anh ta sẽ đá em đi như trái banh và không bao giờ muốn chạm đến nữa. Vì vậy đừng mãi huyễn hoặc về giá trị của mình trong cuộc sống của người khác.

Em nên nhớ, đàn ông bỏ vợ được thì có chuyện gì mà anh ấy không dám làm. Đến một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ vứt bỏ em như thứ đồ đã cũ, không chút mảy may để tâm đến nữa. Nếu khôn ngoan thì hãy từ bỏ ngay đi. Đến khi không còn tác dụng nữa, đàn ông sẽ đá em đi không thương tiếc - Ảnh minh họa: Internet Đừng tự gieo vào đầu mình những suy nghĩ như danh phận, tiền tài. Bởi ngày đó sẽ không đến đâu mà em mong mỏi, chờ đợi. Đàn ông ai rồi cũng sẽ quay về với gia đình của mình, quay về nơi mà anh ấy thuộc về. Ít ai chọn ở lại căn trọ chật chội mang tên “người thứ ba”.

Người thứ ba ơi! Em đừng mãi nhân danh tình yêu của mình để làm những chuyện sai trái. Hãy biết thân biết phận một chút mà rút lui trước khi không còn giá trị gì trong mắt đàn ông. Đừng để anh ấy cảm thấy em là thứ phiền phức, chỉ được việc khi ở trên giường. Đừng vì những lời ngọt ngào của gã đàn ông có vợ mà sa ngã - Ảnh minh họa: Internet Còn khi leo xuống chiếc giường ấm áp, em lại là một người phụ nữ giống như vợ của anh ấy: nói nhiều, đòi hỏi vô lý… Em nên nhớ, đàn ông một khi đã phản bội vợ con thì không tốt như em mong đợi đâu. Nếu họ tốt thì cũng là nhất thời, sau này có người tốt hơn em, họ sẽ tự động biến mất. Người đàn ông đã không tốt với vợ con thì sẽ chẳng có trách nhiệm với bất cứ ai. Kể cả khi lên giường với em, anh ấy cũng sẽ vứt lại đống tiền để mua sự im lặng và danh dự của em. Hãy giữ lại lòng tự trọng của mình để thoát khỏi cuộc tình này, kẻ thứ ba ơi! - Ảnh minh họa: Internet Anh ấy sẽ không mảy may quan tâm khi em gào thét đòi danh phận. Anh ấy sẽ không để tâm khi em khóc vì anh ấy bất công. Vì kẻ thứ ba quyền hạn đâu mà đòi hỏi, quyền hạn đâu mà khóc lóc để được thương hại. Lời khuyên cho ai đã, đang và sắp làm người thứ ba: Đàn ông tệ suốt đời chỉ mãi là đàn ông tệ. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không lên giường với đàn ông để đổi lại danh phận kẻ thứ ba thấp hèn. Thế nên hãy gạt bỏ tư tưởng chen chân vào hạnh phúc của người khác.

Vợ khôn nói những câu ‘hư nhưng không hỏng’ này, đố kẻ thứ ba nào sánh kịp Vợ khôn nên biết cách nói những câu “hư nhưng không hỏng” này để chồng say mê cả đời, không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài.

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