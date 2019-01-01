Top con giáp nữ cẩn thận bị đàn ông lừa dối, vô tình trở thành kẻ thứ ba lúc nào không hay trong năm 2019

Phụ nữ tuổi Mão có tấm lòng đôn hậu, dịu dàng. Tuy nhiên bạn rất dễ tin người, chỉ cần nghe những lời nói ngọt ngào, bạn đã xao xuyến ngay. Vì vậy Mão nên cẩn thận chuyện tình cảm trong năm 2019. Có thể thời điểm này con đường tình duyên của bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn.

Có rất nhiều vệ tinh xung quanh bạn vì vậy Mão rất dễ dàng sa ngã và yêu lầm người. Thế nên hãy xem xét thật kỹ những người đàn ông xung quanh mình. Bạn hãy xem họ đã có gia đình chưa, hay có đang trong mối quan hệ với ai không. Nếu không cẩn thận, Mão sẽ vô tình trở thành kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác, bị chửi rủa và phỉ báng vô cùng nặng nề.

Thìn có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại có chút gì đó yếu mềm. Bạn rất thích nghe những lời khen có cánh, ngọt ngào. Vì vậy Thìn dễ bị ngã vào những người đàn ông dẻo miệng. Năm 2019, công việc của Thìn gặp khá nhiều khó khăn. Chuyện tình cảm cũng không như ý. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng sa sút. Nếu có ai đó đến bên cạnh an ủi, vỗ về, bạn sẽ yêu ngay không do dự.

Thìn rất dễ tin người và thường bị lừa gạt tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên điều này vô cùng nguy hiểm khiến Thìn dễ rơi vào mối tình tay ba, cản trở hạnh phúc của người khác. Hoặc bạn sẽ yêu phải người đã có gia đình. Và chính người phụ nữ kia sẽ mang lại nhiều rắc rối khiến bạn đứng ngồi không yên. Vì vậy hãy sáng suốt trong chuyện tình cảm, đừng vì cô đơn mà yêu vội một người.

Tuổi Thân

Thân khá thông minh, có bản lĩnh xử lý công việc rất tốt. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn lại khá yếu đuối và mềm lòng. Thân nhẹ dạ cả tin, khi yêu thường tin tưởng đối phương tuyệt đối nên không thể tránh khỏi những tổn thương. Và đôi khi vô tình trở thành người thứ ba mà chính bản thân cũng không hề hay biết.

Thân gặp khá nhiều rắc rối về chuyện tình cảm trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong năm 2019, Thân dễ vướng phải nhiều mối quan hệ rắc rối ảnh hưởng đến công việc và đời sống thường nhật của bạn. Thế nên hãy bình tĩnh và sáng suốt khi tiếp xúc với đàn ông. Đừng để những lời ngon ngọt dụ dỗ rồi lầm đường lạc lối.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm