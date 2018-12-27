3 con giáp nữ sinh được quý tử đầu lòng mang may mắn tài lộc đến cho gia đình trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 27/12/2018 16:56

Những con giáp nữ dưới đây chuẩn bị đón tin vui, sớm sinh được quý tử đầu lòng trong năm 2019. Bé trai tuổi Kỷ Hợi thông minh hơn người, số mệnh cũng an nhàn, sung sướng, mang may mắn tài lộc đến cho cha mẹ.

Tuổi Thân

Những con giáp tuổi Thân sinh được quý tử trong năm 2019. Từ khi đứa bé lọt lòng, gia đình bạn nhận được khá nhiều tài lộc từ ơn trên ban xuống. Cuộc sống hôn nhân trong ấm ngoài êm, vợ chồng không còn cãi vã như trước. Đứa bé sinh ra mang vận mệnh phú quý, thông minh, sau này tiền đồ sẽ sáng chói.

3 con giáp nữ sinh được quý tử đầu lòng mang may mắn tài lộc đến cho gia đình trong năm 2019 - Ảnh 1
Thân sinh được quý tử đầu lòng cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Những đứa bé trai tuổi Hợi thường có tài trí mưu lược hơn người, không làm lãnh đạo cũng trở thành những con người giỏi giang. Phụ nữ tuổi Thân khi sinh được quý tử cũng được chồng yêu thương, cưng chiều hơn xưa.

Vợ chồng hòa thuận, công việc làm ăn cũng ngày một tấn tới, tài lộc phất phới rạng ngời. Nhà nào có đứa bé Kỷ Hợi, tiền bạc không lo thiếu, cứ đổ về liên tục có thể đổi đời trong thời gian ngắn nhất.

Tuổi Dậu

Sau khi sinh con, vận mệnh của Dậu thay đổi chóng mặt. Bạn được gia đình chồng nể trọng và yêu thương hơn. Công việc cũng có nhiều bước tiến vượt trội, cơ hội thăng tiến đều đều. Đặc biệt đứa bé trai Kỷ Hợi sẽ mang lại cho bạn nhiều tài lộc, gia đình hưng thịnh, ấm no. Lớn lên sẽ trở thành quan lớn, có tiếng nói trong xã hội, làm rạng danh gia tộc.

3 con giáp nữ sinh được quý tử đầu lòng mang may mắn tài lộc đến cho gia đình trong năm 2019 - Ảnh 2
Dậu sinh được con trai năm Kỷ Hợi, cuộc sống vô cùng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Những bé trai tuổi Hợi thường có cuộc sống ấm no, giàu sang hơn người khác. Lúc nhỏ  ngoan ngoãn, nghe lời, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, không bao giờ thua thiệt bất cứ ai. Khi lớn lên, tự lập, làm chủ cuộc sống của mình, có thể trở thành những nhà lãnh đạo tài tình được nhiều người kính nể.

Tuổi Hợi

Khi quý tử lọt lòng, cuộc sống của phụ nữ tuổi Hợi cũng bước sang một trang mới. Vận mệnh của bạn cứ như vậy tăng lên vượt trội, công việc hanh thông, gia đạo hạnh phúc. Sinh được bé trai vào năm 2019, gia đình vô cùng sung túc, gạo đầy lu, tiền đầy tủ.

3 con giáp nữ sinh được quý tử đầu lòng mang may mắn tài lộc đến cho gia đình trong năm 2019 - Ảnh 3
Hợi sống một đời giàu sang khi sinh con trai năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Nhà nào có bé tuổi Kỷ Hợi cha mẹ làm ăn phát đạt, công danh sáng sủa, gia đạo thuận hòa. Khi lớn lên, đứa trẻ sẽ thành người giỏi giang, được nhiều người yêu mến, sống hạnh phúc không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Cuộc sống của những đứa trẻ tuổi Hợi mang lại phúc khí cho cha nhiều hơn là mẹ. Chúng sẽ giữ chân được người đàn ông trong gia đình và giúp hàn gắn tình cảm của cha mẹ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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