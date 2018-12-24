Top con giáp sa chĩnh vàng, ăn sung mặc sướng, sở hữu tiền thưởng Tết Dương lịch khủng lồ

Tâm linh - Tử vi 24/12/2018 16:58

Những con giáp dưới đây sa phải chĩnh vàng, núi bạc, cuộc đời bất giác lên hương, ăn sung mặc sướng, không thiếu bất cứ thứ gì, vả lại còn nhận được số tiền thưởng Tết Dương lịch cực khủng, không phải ai cũng có được.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão tuy không sống trong gia đình giàu có, nhưng bạn tự biết làm giàu theo cách của mình. Khi còn đi học, Mão đã sở hữu trí tuệ hơn người, không ai sánh bằng. Đến khi đi làm, bạn luôn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến, lương bổng cứ tăng lên cấp số nhân.

Top con giáp sa chĩnh vàng, ăn sung mặc sướng, sở hữu tiền thưởng Tết Dương lịch khủng lồ - Ảnh 1
Mão nhận tiền thưởng khủng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt dịp Tết Dương lịch này, vận mệnh của Mão sẽ sáng rực rỡ. Bạn sa phải chĩnh vàng, núi bạc, hốt hết may mắn của thiên hạ. Đồng thời dịp này, bạn cũng hốt tiền về đầy túi. Tiền thưởng tăng lên cấp số nhân giúp Mão ăn sung mặc sướng, tiêu xài không cần phải lo nghĩ.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp mạnh mẽ và tự lập. Bạn luôn đi lên bằng chính năng lực mà không cần dựa vào mối quan hệ. Thời điểm Tết Dương lịch, Dậu được cát tinh chiếu mệnh nên tiền cứ đổ vào túi. Bạn không cần phải vay mượn như trước đây. Những chuyện bạn làm đều diễn ra suôn sẻ theo ý muốn.

Top con giáp sa chĩnh vàng, ăn sung mặc sướng, sở hữu tiền thưởng Tết Dương lịch khủng lồ - Ảnh 2
Dậu đón lộc về không ngừng nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung công việc, tình duyên và gia đạo của bạn khi bước sang năm mới không có chuyện gì xấu. Dậu chỉ cần gạt bỏ đi những điều không vui trước đây để hưởng thụ cuộc sống thoải mái hơn. Giữ tinh thần tốt, tập trung hết sức vào những việc được giao, chắc chắn bạn sẽ có một năm bội thu như ý.

Bên cạnh đó số tiền thưởng trong dịp lễ tết này của bạn cũng đạt đến con số ngoài mong đợi. Dậu nên tiết kiệm một chút, đừng tiêu xài phung phí hay đầu tư vào bất cứ dự án gì. Vì bạn sẽ không may mắn trong lĩnh vực đó.

Tuổi Dần

Tết Dương lịch sắp đến, Dần chuẩn bị túi ba gang đựng tiền và vàng. Những cơ hội kiếm tiền, làm giàu đổ về liên tục, khiến bạn khá hoa mắt, choáng váng. Nhờ tấm lòng nhân hậu luôn nghĩ cho người khác nên Dần tích được không ít công đức.

Top con giáp sa chĩnh vàng, ăn sung mặc sướng, sở hữu tiền thưởng Tết Dương lịch khủng lồ - Ảnh 3
Dần được Thần Tài ưu ái hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Những lúc khó khăn, bạn luôn được quý nhân giúp đỡ vượt qua, không hao tài tốn của. Thời điểm này Dần nhận được khá nhiều tin vui trong sự nghiệp của mình. Có thể nói công danh cứ phất lên như diều gặp gió.

Những dự định bấy lâu nay cũng có cơ hội được thực hiện. Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại trong thời điểm này. Vì công việc của bạn quá thuận lợi nên có người ghen ghét, ngáng đường. Thế nên hãy an phận, thủ thường, đừng vướng vào họa thị phi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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