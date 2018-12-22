Top con giáp đạp phải mỏ vàng, muốn nhà có nhà, muốn siêu xe có siêu xe, muốn danh có danh trong tháng 12 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 22/12/2018 15:28

Những con giáp dưới đây may mắn khi bước ra đường vô tình đạp phải mỏ vàng, tiền bạc đổ về như nước, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, nếu đầu tư mua đất sẽ trúng lớn, ngồi không cũng có tiền đổ đầy túi trong tháng 12 Âm lịch.

Tuổi Dậu

Tháng 12 Âm lịch sắp tới, những người tuổi Dậu cầu được ước thấy, hạnh phúc viên mãn. Bạn hốt hết may mắn của thiên hạ. Hễ bước ra đường là lộc lá rơi trúng đầu, chân đạp phải mỏ vàng. Vì vậy tiền bạc cứ đổ về không ngớt. Dư dả cho Dậu sắm siêu xe, mua nhà triệu đô, ngồi không hưởng phúc đón Tết.

Top con giáp đạp phải mỏ vàng, muốn nhà có nhà, muốn siêu xe có siêu xe, muốn danh có danh trong tháng 12 Âm lịch - Ảnh 1
Dậu nhận được nhiều may mắn trong tháng 12 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Dịp Tết sắp đến Dậu cũng không cần phải bôn ba, vất vả quá nhiều mà chỉ cần hưởng thụ. Bạn có thể đem tiền đầu tư vào bất động sản hoặc mua đất để thu về nguồn lợi khủng. Đây là thời điểm tốt để Dậu chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của mình. Bạn nên nắm bắt cơ hội kiếm tiền để cuộc sống về già được an nhàn, sung sướng hơn.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sống dũng cảm, luôn hết mình vì công việc. Bạn được nhiều người yêu mến bởi tài hoa hơn người, làm gì cũng biết tính toán kỹ lưỡng. Vì vậy mà thời còn trẻ, bạn nắm được khối tài sản lớn trong tay, không cần phải bôn ba vất vả. Thời điểm tháng 12 Âm lịch, vận mệnh của Thìn tăng lên vượt trội.

Top con giáp đạp phải mỏ vàng, muốn nhà có nhà, muốn siêu xe có siêu xe, muốn danh có danh trong tháng 12 Âm lịch - Ảnh 2
Thìn tiền đổ về ào ạt tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Bước ra đường lộc lá theo chân, tiền bạc rủ nhau đổ về không ngớt. Khi đó bạn sẽ nhận được khá nhiều lời mời từ công việc mới. Hãy thật sáng suốt để nắm bắt cơ hội của mình. Có thể từ những lời mời đó, bạn sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, trí tuệ hơn người. Bạn ít khi mắc phải sai lầm khi làm một điều gì đó. Bởi khi bắt tay vào công việc, bạn luôn cân nhắc kỹ càng. Trong công việc, Thân luôn đảm nhiệm những vai trò chủ chốt. Tuy còn trẻ hay đã lớn tuổi, bạn đều có tiếng nói khiến người khác nể phục.

Top con giáp đạp phải mỏ vàng, muốn nhà có nhà, muốn siêu xe có siêu xe, muốn danh có danh trong tháng 12 Âm lịch - Ảnh 3
Thân được nhiều người yêu mến, thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn sống hòa đồng với mọi người nên được yêu thương và giúp đỡ. Trong tháng 12 Âm lịch này, vận mệnh cứ liên tiếp đổ về giúp Thân giành được khá nhiều hợp đồng béo bở. Nhờ vậy bạn có thể mua nhà, sắm xe, dư dả đi du lịch đó đây không cần phải vay mượn như trước.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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