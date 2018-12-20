3 con giáp sung sướng nhất quả đất, từ khi sinh ra đã có kẻ hầu người hạ, tiền dâng đến tận tay

Tâm linh - Tử vi 20/12/2018 17:03

Những con giáp dưới đây là con cưng của Thần Phật, đi đến đâu đều được yêu mến, cung phụng, từ khi sinh ra đã có vận mệnh sung sướng nhất quả đất, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót đến tận nơi, không phải đụng chân đụng tay, lao động vất vả.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, ít khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Còn nhỏ, bạn là công chúa, hoàng tử được cả nhà cưng chiều, yêu thương số một. Đến khi lớn lên, đi đến đâu, làm việc gì, bạn cũng nhận được sự giúp đỡ của người khác. Do vận mệnh tốt nên bạn làm gì cũng đạt được thành tựu đáng nể.

3 con giáp sung sướng nhất quả đất, từ khi sinh ra đã có kẻ hầu người hạ, tiền dâng đến tận tay - Ảnh 1
Hợi có số sung sướng từ tấm bé - Ảnh minh họa: Internet

Có công ăn việc làm đàng hoàng, dù kiếm ít hay nhiều tiền gì, bạn cũng có cuộc sống giàu sang, sung túc. Nhờ công đức của ông bà tổ tiên để lại nên vận mệnh của Hợi lúc nào cũng rạng rỡ. Làm gì cũng có quý nhân soi đường dẫn lối, ít khi gặp phải bế tắc khó khăn.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp có số ăn sung mặc sướng, không cần phải lo chuyện tiền bạc. Bạn có số quý nhân nên từ khi sinh ra đã nắm trong tay vận mệnh vàng. Ở nhà, bạn được cưng chiều, cha mẹ, vợ/chồng cung phụng số một. Khi bước ra đường lại được người khác kính nể, tiếng nói có trọng lượng trong xã hội.

3 con giáp sung sướng nhất quả đất, từ khi sinh ra đã có kẻ hầu người hạ, tiền dâng đến tận tay - Ảnh 2
Thìn có nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những người sinh tháng 1,2 và 7 Âm lịch còn hưởng khối tài sản từ khi còn nhỏ. Nhờ cha mẹ tích đức, tích góp, dành dụm tiền bấy lâu nay nên cuộc sống của bạn được thừa hưởng những điều tốt đẹp đó. Bên cạnh đó, Thìn có nghị lực phi thường nên sự nghiệp lúc nào cũng thăng tiến.

Tuổi Thân

Thân có số sướng nhưng luôn thích thử thách bản thân những điều mới lạ. Bạn là con giáp sung sướng bậc nhất, được ơn trên chiếu mệnh nên công việc thuận lợi. Thân có số quý nhân nên người gặp người thương, ít khi đố kỵ hãm hại.

3 con giáp sung sướng nhất quả đất, từ khi sinh ra đã có kẻ hầu người hạ, tiền dâng đến tận tay - Ảnh 3
Thân nắm quyền hành và tiền bạc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Dù có không nhận được sự giúp đỡ của gia đình hay bạn bè, Thân cũng có đủ nghị lực và kiên cường vượt qua mọi khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, bạn ít khi phải nhờ cậy bất cứ ai. Những thành tựu mà bạn đạt được trong thời điểm này cũng là do tự thân vận động. Nhờ ý chí đó mà cuộc sống của bạn ngày càng giàu có, sung túc hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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