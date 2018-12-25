Top con giáp nữ cẩn thận kiếp nạn ‘người thứ ba’, chồng ngoại tình lừa dối vợ con khi bước sang năm 2019

Tâm linh - Tử vi 25/12/2018 17:20

Những con giáp nữ dưới đây cẩn thận có chồng vướng vào mối tình với người cũ, người thứ ba sẽ khiến gia đình bạn gặp nhiều lục đục, tình cảm vợ chồng rạn nứt vì suốt ngày hoài nghi, cãi vã. Thậm chí có thể dẫn đến đường ai nấy đi, không hàn gắn được trong năm 2019.

Tuổi Mùi

Hôn nhân của tuổi Mùi khi bước sang năm mới gặp khá nhiều khó khăn. Có thể chồng bạn sẽ gặp lại người cũ trong năm mới và sẽ nối lại tình xưa. Điều này khiến cho gia đình của bạn xảy ra nhiều vấn đề tranh cãi.

Top con giáp nữ cẩn thận kiếp nạn ‘người thứ ba’, chồng ngoại tình lừa dối vợ con khi bước sang năm 2019 - Ảnh 1
Nữ tuổi Mùi nên cẩn thận kẻo bị chồng lừa dối - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng hoài nghi lẫn nhau, không còn niềm tin như trước. Thậm chí những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng khiến cả hai tranh cãi không dứt. Thời điểm này gia đình của bạn cũng thất thoát khá nhiều về chuyện tiền bạc.

Vì vậy mà cứ mâu thuẫn này chồng chất mâu thuẫn khác khiến cuộc hôn nhân không thể kéo dài. Nếu cả hai yếu lòng sẽ dẫn đến kết quả đó là đường ai nấy đi. Thế nên bạn nên cẩn thận suy xét vấn đề thật kỹ, đừng để bản thân phải hối tiếc.

Tuổi Thìn

Thời điểm khi bước sang năm 2019, gia đình bạn vướng phải một kiếp nạn lớn đó là “người cũ, người thứ ba”. Chồng bạn vướng vào ngoại tình khiến cuộc sống hôn nhân dần trở nên tẻ nhạt, tình cảm vợ chồng dần rạn nứt vì người thứ ba.

Top con giáp nữ cẩn thận kiếp nạn ‘người thứ ba’, chồng ngoại tình lừa dối vợ con khi bước sang năm 2019 - Ảnh 2
Thìn nên biết cách giữ gìn hôn nhân trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Người này sẽ khiến cuộc sống hôn nhân của bạn gặp khá nhiều rắc rối. Thậm chí có thể dẫn đến đổ vỡ bất cứ lúc nào khi không biết gìn giữ. Một lời khuyên cho những người phụ nữ tuổi Thìn là nên vững lòng, suy xét vấn đề rồi đưa ra những quyết định đúng đắn.

Tuổi Sửu

Nữ tuổi Sửu nên chuẩn bị tung chiêu bảo vệ gia đình của mình. Bởi khi bước sang năm mới, gia đình của bạn sẽ vướng phải kiếp nạn là người thứ ba. Chồng bạn có thể sẽ ngoại tình khiến gia đình lục đục, vợ chồng cãi vã không dứt. Điều này khiến cho tinh thần của bạn vô cùng tệ hại.

Top con giáp nữ cẩn thận kiếp nạn ‘người thứ ba’, chồng ngoại tình lừa dối vợ con khi bước sang năm 2019 - Ảnh 3
Gia đình tuổi Sửu sẽ đối mặt với nạn người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy nên bình tĩnh, sáng suốt một chút tìm ra cách trị tật lăng nhăng của chồng và người thứ ba kia. Dù gì cũng đừng bao giờ buông bỏ cuộc hôn nhân của mình. Dù mọi chuyện có tệ hại đến đâu, bạn cũng nên bình tâm, đừng để kẻ thứ ba có cơ hội cướp mất hạnh phúc của mình dày công vun vén.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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