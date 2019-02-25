Chỉ cần vượt qua 3 ‘ải’ này, đời đàn bà sẽ 'khổ tận cam lai', tự động an yên

Phụ nữ yêu 25/02/2019 11:13

Cuộc đời ai cũng có những nỗi khổ không thể nói thành lời. Tuy nhiên cũng sẽ có những giây phút hạnh phúc ngập tràn. Chỉ cần bạn nhẫn nại vượt qua những "ải" này, mọi chuyện sẽ tự động an yên.

Mọi việc trên cuộc đời này đều có giới hạn nhất định. Không ai buồn hoài, cũng chẳng ai vui mãi. Người khổ sở đến một lúc nào đó cũng sẽ có được nụ cười an yên. Đồng thời, những giây phút vui vẻ ở đời đến một thời điểm nào đó cũng sẽ nhường chỗ lại cho những nỗi buồn. Đó vốn dĩ là những quy luật chẳng thể thay đổi.

Chỉ cần vượt qua 3 ‘ải’ này, đời đàn bà sẽ 'khổ tận cam lai', tự động an yên - Ảnh 1
Đàn bà khổ đến mấy cũng sẽ an yên khi vượt qua những giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy nếu bạn đang phải mang những buồn phiền về cuộc hôn nhân không như ý hoặc những điều đau khổ trong cuộc sống, đừng lo lắng, chỉ cần vượt qua những đắng cay này, cuộc đời bạn nhất định sẽ không còn sóng gió.

Sống chết vì một người đàn ông

Phụ nữ ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn chẳng thể sống thiếu một người. Đi đâu, làm gì, trong tâm trí họ cũng chỉ có hình bóng của người đàn ông đó. 

Đặc biệt là khi lấy chồng, hầu hết quỹ thời gian, tâm trí của họ đều hướng về chồng. Thậm chí họ nhìn đâu cũng thấy chồng ngoại tình, nhìn đâu cũng thấy đổ vỡ. Họ sợ chồng mình bên ngoài "mèo mả gà đồng". Họ sợ chồng mình phản bội.

Chỉ cần vượt qua 3 ‘ải’ này, đời đàn bà sẽ 'khổ tận cam lai', tự động an yên - Ảnh 2
Đàn bà khi yêu thường cho đi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Dù chồng có sai trái đến mấy, họ cũng sẽ chọn cách bao dung và bênh vực cho cái sai của chồng. Đàn bà ai cũng sẽ trải qua thời điểm này, nhưng khi vượt qua rồi, bạn sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Khi đã dần buông bỏ những đố kỵ, hoài nghi, phụ nữ sẽ tự động an yên, chẳng còn lo nghĩ nữa.

Nỗi đau mất đi người mình thương nhất

Ai rồi cũng sẽ phải chịu đựng những cảm giác mất mát, đau đớn này. Bởi con người trên đời chẳng thể nào thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Người mất đi cũng là quy luật của cuộc đời nên không thể thay đổi, chẳng thể cưỡng cầu. Điều chúng ta phải làm đó là học cách chấp nhận. Chấp nhận những điều đau đớn nhất sẽ xảy ra để sau đó chúng ta sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chỉ cần vượt qua 3 ‘ải’ này, đời đàn bà sẽ 'khổ tận cam lai', tự động an yên - Ảnh 3
Khi mất đi người mình thương nhất, bạn sẽ trưởng thành hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có câu đi qua những tổn thương, chắc chắn sẽ chẳng có gì có thể đánh gục bạn được nữa. Khi đã trải qua những nỗi đau mất mát đến cùng cực, bạn sẽ tự biết trân trọng cuộc đời của mình, biết cách yêu thương bản thân và những người xung quanh hơn.

Thất nghiệp

Cuộc đời này không tiền mới đáng sợ chứ không có đàn ông vẫn sống tốt. Không có tiền, thất nghiệp mới khiến bản thân bị khinh thường chứ không có tình yêu, bạn vẫn được tôn trọng. Có lẽ "cửa ải" thất nghiệp là điều đau đớn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Và nỗi sợ này luôn ám ảnh trong tâm khảm của bất cứ ai, nhất là người trẻ tuổi và đàn bà trong hôn nhân.

Chỉ cần vượt qua 3 ‘ải’ này, đời đàn bà sẽ 'khổ tận cam lai', tự động an yên - Ảnh 4
Đàn bà thất nghiệp, không có tiền trong tay mới đáng sợ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi khi mất việc, bạn sẽ rất chênh vênh, mất niềm tin vào tương lai. Khi mất việc, bạn không có tiền để cung phụng ba mẹ, để chăm lo bản thân. Và khi đó bạn bắt buộc phải dựa vào một người. Đó là nỗi sợ lớn nhất. Tuy nhiên khi vượt qua, bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Điều này có thể giúp ích cho công việc mà bạn tiếp nhận sau này.

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