Đàn bà khôn ngoan thấm thía một điều: Những gì nhận được từ đàn ông đều có ‘hạn sử dụng’

Tâm sự gia đình 26/02/2019 15:28

Phụ nữ khôn ngoan tự hiểu những gì nhận được từ đàn ông sẽ không bền bằng chính bản thân tạo ra. Đàn ông có thể nói yêu bạn nhưng lời đó chưa hẳn đã là thật lòng. Và những gì cho bạn, đến một lúc nào đó anh ấy sẽ lấy lại chẳng thiếu.

Phụ nữ ơi, sống trên đời đừng quá ngây thơ. Đừng nghĩ những gì đàn ông cho bạn là vì anh ấy thật lòng yêu thương bạn. Và đừng bao giờ nuôi ý nghĩ sẽ dựa dẫm vào một người đến suốt cuộc đời.

Bởi chẳng ai nuôi ai cả đời, nếu có thì bạn cũng sẽ trả giá cho những gì mình nhận được. Cuộc đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, trừ cơm của cha mẹ. Thế nên dù còn độc thân hay đã kết hôn cũng đừng bao giờ có tư tưởng “ở nhà đàn ông nuôi”.

Đàn bà khôn ngoan thấm thía một điều: Những gì nhận được từ đàn ông đều có ‘hạn sử dụng’ - Ảnh 1
Đàn bà khôn ngoan tự mua những thứ mình cần, không dựa vào bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Thử nghĩ mỗi tháng, mỗi ngày đều nhận từng đồng từng cắc từ chồng, bạn có thật sự vui? Bạn có thật lòng muốn sống cuộc đời như vậy không? Đảm bảo chẳng ai muốn vừa nhận tiền và nghe những lời mỉa mai, châm chọc từ đối phương. Đàn bà khôn nên nhớ đến đạo nghĩa vợ chồng, đàn ông còn có thể không màng, huống hồ gì là những vật chất anh ấy dành tặng cho bạn.

Ai cũng nói phụ nữ may mắn nhất là lấy được tấm chồng giàu có, giỏi giang. Nhưng theo tôi, lấy được chồng giàu chưa hẳn sẽ hạnh phúc. Bởi có những người sống như bà hoàng, quần áo hàng hiệu đắt đỏ nhưng tâm họ đã chết. Không cảm nhận được sự yêu thương và trân trọng từ bạn đời thì mọi thứ cũng hóa hư không.

Đàn bà khôn ngoan thấm thía một điều: Những gì nhận được từ đàn ông đều có ‘hạn sử dụng’ - Ảnh 2
Họ biết rõ những thứ đàn ông cho đều có giới hạn nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, mỗi ngày đều phải dựa vào sắc mặt của người đàn ông bên cạnh mà sống, quả thật là một điều đáng sợ. Anh ấy vui thì nâng niu chiều chuộng vợ hết mực. Khi không vui thì thản nhiên nói những lời khiến vợ tổn thương.

Nếu cứ mãi sống dưới cái bóng của chồng, cứ mãi nhận những gì anh ấy cho thì đảm bảo bạn sẽ phải đối mặt với những điều còn tồi tệ hơn như vậy. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy tự nắm giữ vận mệnh của mình trong tay.

Đàn bà khôn ngoan thấm thía một điều: Những gì nhận được từ đàn ông đều có ‘hạn sử dụng’ - Ảnh 3
Cuộc đời này chẳng có gì là miễn phí, đàn bà đừng dại mà nhận nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Muốn mua thứ gì đó, hãy dùng số tiền mình kiếm được tự mua. Đừng dựa vào chồng, đừng dùng nhan sắc và miệng lưỡi ngọt ngào để có được thứ mình cần. Bởi vì những thứ nhận từ đàn ông đều có hạn sử dụng, không thể nào tồn tại lâu bền. Đến lòng dạ của anh ấy còn không bền lâu thì đừng nghĩ những điều khác sẽ tồn tại mãi.

Phụ nữ luôn đòi hỏi sự bình đẳng trong hôn nhân. Muốn như vậy thì hãy tự kiếm tiền để chồng tôn trọng, để có tiếng nói trong gia đình. Đừng chuyện gì cũng ngửa tay xin chồng.

Đàn bà khôn ngoan thấm thía một điều: Những gì nhận được từ đàn ông đều có ‘hạn sử dụng’ - Ảnh 4
Hãy tự kiếm tiền và mua những thứ mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ ở nhà, đàn ông luôn coi vợ là kẻ ăn bám. Thế nên từ nay hãy để anh ấy thay đổi suy nghĩ đó. Hãy chứng minh rằng đàn bà cũng có quyền lên tiếng, quyền quyết định mọi thứ xảy ra trong gia đình.

Đặc biệt phụ nữ muốn hạnh phúc mỹ mãn hãy luôn tâm niệm một điều “những thứ đàn ông cho đều không bền lâu”. Trước khi nhận thứ gì đó từ tay người khác, nhất định phải hỏi “tại sao người ta lại cho mình?”. Cuộc đời này chẳng có gì miễn phí và những thứ miễn phí đều phải trả bằng một cái giá khác, đắng chát hơn.

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