Phụ nữ chịu tổn thương đến cùng cực: Hãy im lặng gói ghém những thứ thuộc về mình rồi rời đi đúng lúc!

Phụ nữ thời nay chẳng cần phải sợ mất giá hay mang tiếng là bị chồng bỏ, chồng chê. Bởi bạn có bản lĩnh kiếm tiền và kiếm cho mình một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn. Đàn ông đã tệ thì đừng tiếc nuối giữ hoài bên mình làm gì.

Đừng khóc, đừng cúi đầu van xin tình yêu của người đàn ông ấy. Nếu đã quá tổn thương thì hãy chọn cách im lặng và rời đi. Ly hôn chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng lại là con đường giúp bạn buông bỏ được những gánh nặng đang đeo mang.

Không chịu được nữa thì rời đi, chẳng ai bắt bạn phải ở lại để gánh hết những cơ cực đó. Không có được hạnh phúc này thì tìm cho mình một hạnh phúc khác. Tuy nhiên phải rời đi với những thứ thuộc về mình, đừng để lại cho kẻ đến sau. Đừng để người khác nhảy vào cướp đi những gì mà bạn đã dày công vun vén bấy lâu nay.

Bởi cứ ôm khư khư mãi mảnh tình đó thì sau này khổ đau, ai gánh vác giùm bạn? Ai sẽ là người đứng ra che chở và bảo vệ cho bạn đây? Thế nên mặc kệ những lời nói của thiên hạ, hãy cứ sống theo cách mình muốn.

Khi đã chịu đủ đầy những tổn thương thì hãy chọn cách im lặng. Khoảng thời gian im lặng là để tự chữa lành vết thương, đồng thời cũng chuẩn bị hành trang để rời đi. Đó là cách phụ nữ khôn ngoan nhất định phải làm được. Bởi sau những tổn thương mà người đàn ông đó gây ra, bạn nhất định phải đòi lại đủ đầy, không được thiếu bất cứ thứ gì.

Im lặng và rời đi là cách thoải mái và bình yên nhất - Ảnh minh họa: Internet

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ nhận lấy phần thiệt trong cuộc hôn nhân này. Đừng dại mà nói câu “tôi chỉ cần con, tài sản giao hết cho anh”. Đừng ngu ngốc nói những câu đó. Con cái ai cũng cần, nhưng bên cạnh đó phải có tiền mới lo được cho con.

Đàn bà dù có bị vùi dập đến không ngóc đầu lên được, khi ra đi cũng phải quang minh chính đại, ngẩng cao đầu với những quyết định của mình. Một khi đã quyết tâm buông bỏ, hãy tự nói với bản thân mình rằng “đừng tiếc nuối”.

Đừng sợ hãi, hãy ra đi khi đã đến lúc - Ảnh minh họa: Internet

Có những chuyện bỏ đi sẽ tiếc nhưng cũng có những điều cần bỏ đi để tìm cho mình thứ khác tốt hơn. Đó không phải gọi là tham lam mà là tự biết cân bằng cuộc sống của mình. Chẳng có gì là xấu khi buông bỏ một người tồi tệ. Đôi khi quyết định đó lại giúp cuộc đời của bạn mở ra một trang mới an yên và hạnh phúc hơn.

Người đã tệ bạc, đừng nói nhiều, cũng đừng cầu cạnh bắt ép người ấy phải thay đổi. Bởi có những chuyện cưỡng cầu, níu kéo cũng sẽ chẳng được gì, nhất là tình yêu và lòng người. Hãy chọn cách ra đi để chứng minh với người đó một điều rằng không có họ, bạn cũng có thể sống tiếp và sống tốt cuộc đời của mình.