Đừng gọi những người phụ nữ sau ly hôn là đàn bà cũ!

Tuy đã trải qua một đời chồng, tuy đã từng đổ vỡ nhưng miễn sao họ sống tốt là được. Họ không làm những chuyện trái với lương tâm hay hủy hoại đạo đức thanh danh. Vậy cớ làm sao cứ mãi gọi những người đàn bà đã từng tổn thương là cũ?

Với phụ nữ, như thế nào gọi là cũ và như thế nào gọi là mới? Dù cũ hay mới thì cũng không quan trọng bằng nhân phẩm. Ly hôn hay chưa kết hôn, điều đó chẳng thể nói lên nhân cách của một con người.

Mặc dù mất đi chỗ dựa nhưng chị vẫn mạnh mẽ vượt qua. Và có lần chị nói với tôi: “Chị sẽ không làm gì khiến các con của chị xấu hổ”. Người ta gọi chị là đàn bà cũ , chị không thích điều đó.

Tôi có một người chị họ mới ly hôn được hơn 4 tháng nay. Cứ tưởng chị sẽ yếu đuối và không thể vượt qua cú sốc này. Tuy nhiên chị vẫn kiên cường và nỗ lực hết mình để kiếm tiền nuôi con. Bây giờ mẹ con chị đã có cuộc sống khá ổn định.

Bởi những người đi qua tổn thương, họ đáng được trân trọng chứ không phải là để người khác bàn tán. Chị cảm thấy từ “cũ” ở đây như một thứ gì đó làm tổn thương lòng tự tôn của chị. Chị làm gì mà bị gọi là cũ?

Những người đã từng đổ vỡ như chị chỉ muốn cuộc sống êm ấm, bình yên một chút. Chẳng còn muốn quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Vì vậy hãy để cho những người đàn bà sau ly hôn như chị được sống yên ổn.

Đừng gọi họ là đàn bà cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đối với chị, khi sống với người tệ bạc, bản thân mới là người "cũ" thật sự. Chứ ly hôn rồi, bước sang một cuộc đời mới, thì chị hoàn toàn "mới". Đó là điều mà chị đã làm được trong thời gian qua. Bây giờ chị là một con người mới, chẳng còn bận lòng với những cay đắng trước kia. Chị là một con người mới đáng được yêu thương và trân trọng.

Phụ nữ sinh ra là để yêu thương và trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, không phải ai cũng có một cuộc sống mới hay sao, vậy thì tại sao lại gọi đàn bà là cũ? Họ đã thay đổi rất nhiều và cố gắng để trở thành một con người mới tốt hơn con người ở quá khứ. Họ đã cố gắng vượt qua cái bóng và những lỗi lầm của mình. Họ luôn phấn đấu để trở thành một người hoàn toàn khác. Vậy còn gọi là đàn bà cũ để làm gì?