Dành cho những người đàn bà cảm thấy kiệt sức trong hôn nhân: Buông để nhẹ lòng hơn!

Thế nhưng phụ nữ ơi, không chỉ có quanh quẩn bên chồng mới hạnh phúc. Bạn có quyền tìm cho mình những thú vui khác để tô điểm cho cuộc sống của mình.

Không phải tất cả phụ nữ lấy chồng đều khổ. Chỉ là trong hôn nhân, ai cũng có những nỗi lo và áp lực riêng. Người lấy chồng giàu thì lo lắng chồng thay lòng đổi dạ. Người lấy chồng nghèo thì lo chuyện cơm áo gạo tiền. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Nếu cứ mãi giữ quan điểm cổ hủ đó thì suốt đời chỉ có khổ. Phụ nữ muốn cả đời sống hạnh phúc thì đừng quá tham lam. Những chuyện gì buông được cứ buông cho nhẹ lòng. Có những thứ không thể cứ cưỡng cầu là được.

Phụ nữ từ xưa đến nay đều mắc một bệnh chung là thương chồng. Đó là việc tốt nhưng thương phải có chừng mực. Chứ không phải chuyện gì cũng làm thay, chuyện gì cũng bao dung. Chồng sai, bạn phải có trách nhiệm giúp anh ấy nhận ra lỗi của mình. Bạn không thể nào cứ mãi bao dung cho sự lười biếng và vô tâm của đàn ông hoài được.

Đối với đàn ông cũng vậy, bạn càng tận tụy bao nhiêu, họ sẽ càng vô tâm bấy nhiêu. Bạn càng hy sinh bao nhiêu thì họ sẽ càng thờ ơ bấy nhiêu. Thế nên hãy nhẹ nhàng buông bỏ những chấp niệm trong lòng. Nếu sống khổ quá thì hãy tìm cho mình một lối thoát.

Đừng cố chấp níu giữ một người đã làm tổn thương mình quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Không ly hôn được thì chọn cách yêu thương và bảo vệ chính mình trong cuộc hôn nhân đó. Còn nếu ly hôn được thì hãy tự tin sống tốt cuộc đời còn lại của mình. Phụ nữ hiện đại, yêu được buông được cũng là một dạng bản lĩnh. Người biết cách buông bỏ những thứ đã không còn thuộc về mình luôn tìm thấy hạnh phúc.

Đàn bà ơi! Đừng bao dung cho những người làm mình đau. Đừng tha thứ cho những ai đã chà đạp lên lòng tự tôn của mình. Tháng năm qua bạn đã yêu thương người quá nhiều nhưng chẳng đổi lại được gì thì tốt nhất nên từ bỏ. Có những chuyện cố gắng đến mấy cũng sẽ không thay đổi được. Đừng tự mình đa tình mà thiệt thân.

Phụ nữ mệt mỏi quá thì hãy tìm cho mình một con đường lui để giải thoát cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đã cảm thấy kiệt sức rồi thì hãy chọn cho mình một con đường lui, đã thấy mệt mỏi rồi thì dừng chân lại nghỉ ngơi một chút. Lười biếng một chút cũng không sao, miễn bản thân cảm thấy vui là được. Lười biếng một chút để biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, âu cũng là một điều tốt. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, vui được ngày nào hay ngày đó, tự chuốc khổ đau làm gì, đúng không?