Hóa ra đây là lý do đàn ông cưới vợ hiền nhưng lại thích gái hư

Nếu muốn biết lí do đàn ông luôn chọn cho mình một cô vợ hiểu chuyện, hiền lành để chung sống nhưng lại thích tán tỉnh gái hư , hãy đọc để tìm hiểu.

Những cô vợ thường khá hiền lành, gọi dạ bảo vâng và ít khi cãi lại chồng. Còn những cô nàng hư thì lại có cá tính riêng, luôn khiến đàn ông phải tò mò muốn khám phá. Có thể nói ở những cô gái hư luôn tỏa ra sức hút riêng. Vừa cá tính, vừa biết nghe lời lại thích mè nheo, đây là điều mà đàn ông luôn khao khát có được ở vợ.

Đàn ông cả thèm chóng chán. Họ thích điều mới mẻ, không ưa những thứ nhàm chán. Cũng vì vậy mà họ luôn muốn tìm cho mình những mối quan hệ khác.

Vợ ưa nói nhiều, gái hư không thèm nói

Đa số các cô vợ có thói càm ràm. Họ cứ nhai đi nhai lại những lỗi sai của chồng. Điều này khiến đàn ông khá mệt mỏi và khó chịu. Bởi họ không thích ai bới móc quá nhiều về những khuyết điểm của mình. Trong khi đó, gái hư lại khác.

Gái hư không nói về sai lầm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Gái hư vốn dĩ chẳng càm ràm về chuyện anh ấy đi về muộn hay nhậu nhẹt say xỉn. Thậm chí còn “không thèm” đoái hoài đến những chuyện anh ấy làm. Họ luôn biết cách làm đàn ông cảm thấy dễ chịu. Đây là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát có được.

Vợ thay đổi khá nhiều sau sinh, gái hư luôn biết cách làm mới mình

Cùng là phụ nữ nhưng vợ phải gánh quá nhiều thứ nặng nề trên vai. Còn gái hư thì biết cách buông bỏ những điều mình không thích. Họ biết cách tân trang và làm đẹp cho bản thân mỗi ngày. Dù bận đến mấy họ cũng sẽ dành thời gian chăm sóc bản thân.

Gái hư luôn biết cách chăm sóc bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Còn vợ vì không có nhiều thời gian nên càng ngày càng khiến bản thân kém sang trong mắt chồng. Thế nên những cô vợ hãy thay đổi chính mình. Sinh con xong đừng buông thả bản thân. Hãy biết cách chăm sóc mình để xinh đẹp và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Không chỉ để giữ chồng mà còn giúp bạn tự tin và sống tốt hơn.

Vợ keo kiệt, gái hư không tính toán

Gái hư thường không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, miễn vui là được. Còn vợ vì nhiều lý do mà thường khá hà tiện với chồng lẫn bản thân mình. Họ thắt chặt chi tiêu khiến đàn ông vô cùng khó chịu.

Vợ thường khá tính toán trong chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Còn những cô gái hư rất chịu chơi, không tính toán chuyện tiền bạc mà sẽ vui chơi hết mình. Đàn ông vốn thích những cô nàng có tính cách phóng khoáng như vậy.