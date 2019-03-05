Chồng vô tâm sao cứ mãi đòi hỏi vợ phải tận tâm?

Đàn ông luôn vô tâm, chỉ biết nghĩ cho mình, vậy tại sao lại đòi vợ phải tận tâm vì mình?

Có bao giờ đàn ông chịu hiểu cho người phụ nữ bên cạnh mình chưa? Có bao giờ cánh mày râu thử có tâm với vợ một lần chưa? Nếu chưa, tại sao các anh đòi vợ phải tận tụy, hy sinh hết lòng? Xin hãy một lần nghĩ cho người vợ của mình. Đừng mãi chạy theo những thứ hào nhoáng để rồi đánh rơi những điều quý giá nhất. Đàn ông vô tâm, lấy quyền gì đòi đàn bà phải tận tâm? - Ảnh minh họa: Internet Anh thường chê chị lắm lời, không đủ bao dung, không đủ rộng lượng, không đủ yêu thương. Nhưng ngày chị sinh, anh vẫn còn miệt mài với những hợp đồng của công ty. Anh không thèm gọi cho vợ 1 cuộc điện thoại khi đi công tác.

Anh chưa bao giờ hỏi chị có mệt không, vết thương khi mổ còn đau không? Sự bất công này chị đã chịu hơn 5 năm nay mà không một lời oán than. Nếu có than thở, anh cũng nói đàn bà như chị không hiểu chuyện đàn ông. Không hiểu được những vất vả mà anh đang gánh chịu. Người phụ nữ trong hôn nhân có phải đã chịu quá nhiều thiệt thòi? - Ảnh minh họa: Internet Anh cho mình cái quyền xem thường chị, nhưng lại không cho phép chị hỏi han việc riêng của mình. Chị đi đâu cũng báo với anh nhưng anh đi đâu chẳng thèm nói chị một tiếng. Mỗi lần chị muốn tâm sự, anh lại gạt đi.

Có thể thấy trong mỗi cuộc hôn nhân, đàn bà thường là người lo nghĩ nhiều hơn. Chuyện nhà cửa, con cái ốm đau, thậm chí những việc liên quan đến nhà chồng. Nhưng rồi sau tất cả, họ được gì? Đàn bà đã gánh chịu nhiều thứ khiến bản thân trở nên đáng thương - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi vui thì nâng niu, chiều chuộng vợ. Khi buồn thì lại mang vợ ra làm bao cát trút giận. Vậy mà các anh bảo vợ phải ngoan, phải biết nghe lời, có phi lý quá không? Trên đời này ai sẽ hiền lành mãi để mặc người khác chà đạp? Ai đủ bao dung để mặc người khác làm tổn thương? Vợ cũng là con người. Cô ấy cũng biết đau, biết tủi thân. Đàn ông cứ mãi đòi hỏi đàn bà phải tận tâm... Các anh luôn vô tâm, vậy tại sao lại đòi hỏi vợ phải có tâm với mình? Khi nhậu nhẹt, ăn chơi, các anh có nghĩ đến vợ ở nhà một lòng ngóng trông không? Khi ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, các anh có nghĩ đến việc mình đã có gia đình không? Các anh có từng nghĩ cho những khổ sở và vất vả mà một người phụ nữ đang gánh chịu? Không chỉ là nỗi đau thể xác khi sinh nở mà còn về tinh thần khi sống chung với người vô tâm? ... trong khi họ chưa bao giờ nghĩ cho vợ mình - Ảnh minh họa: Internet Nếu muốn vợ tận tâm với gia đình thì các anh phải là một người chồng có trách nhiệm trước đã. Khi đó, vợ tự khắc sẽ biết quan tâm đến mái ấm của mình.

‘Kim chỉ nam’ quan trọng giúp phụ nữ trưởng thành và hạnh phúc trong hôn nhân Phụ nữ muốn sống sót và sống tốt trong hôn nhân, nhất định phải nắm giữ những “lá bùa hộ mệnh” này, tuyệt đối đừng bao giờ đánh mất.

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