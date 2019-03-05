‘Kim chỉ nam’ quan trọng giúp phụ nữ trưởng thành và hạnh phúc trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 05/03/2019 15:19

Phụ nữ muốn sống sót và sống tốt trong hôn nhân, nhất định phải nắm giữ những “lá bùa hộ mệnh” này, tuyệt đối đừng bao giờ đánh mất.

Dưới đây là những điều quý giá như sinh mệnh, phụ nữ phải giữ cho bằng được, đừng để mất, cũng đừng mang ra đánh đổi.

Tự lập và ổn định tài chính

Phụ nữ muốn sống tốt và sống sót trong hôn nhân thì hãy tự lập tài chính. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ đánh mất công việc của mình. Đừng dựa dẫm vào những đồng tiền mà chồng đưa cho.

‘Kim chỉ nam’ quan trọng giúp phụ nữ trưởng thành và hạnh phúc trong hôn nhân - Ảnh 1
Phụ nữ phải tự lập tài chính để hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhận tiền của đàn ông, chắc chắn bạn sẽ phải đánh đổi lại thứ gì đó. Thế nên hãy chọn cho mình một công việc ổn định. Kiếm ít tiền cũng được nhưng ít nhất cũng phải tự nuôi sống được bản thân. Muốn mua gì cũng có thể mua chứ đừng ngửa tay xin chồng.

Biết cách yêu thương bản thân

Là phụ nữ dù có sống trong cảnh nghèo khổ hay giàu sang cũng phải biết cách chăm sóc bản thân. Bạn phải biết yêu thương lấy mình để không ai có quyền chà đạp hay làm tổn thương bạn.

‘Kim chỉ nam’ quan trọng giúp phụ nữ trưởng thành và hạnh phúc trong hôn nhân - Ảnh 2
Phụ nữ phải biết yêu thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời khi xinh đẹp hơn, bạn sẽ nhận được sự trân trọng của người đàn ông bên cạnh. Bạn sẽ được yêu thương và nâng niu như bà hoàng. 

Tôn trọng chồng

Muốn người khác tôn trọng thì nhất định bạn phải tôn trọng họ trước. Thế nên hãy tôn trọng không gian riêng của chồng, tôn trọng những quyết định của anh ấy. Tuy đã là vợ chồng nhưng phải cho nhau cuộc sống riêng. Nếu không, anh ấy sẽ cảm thấy bí bức, ngột ngạt trong cuộc sống hôn nhân.

‘Kim chỉ nam’ quan trọng giúp phụ nữ trưởng thành và hạnh phúc trong hôn nhân - Ảnh 3
Phụ nữ trong hôn nhân nhất định phải tôn trọng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cùng chồng chia sẻ việc nhà

Đàn bà thông minh sẽ không làm quá nhiều chuyện. Họ sẽ biết cách chia sẻ với chồng thay vì cứ ôm đồm vào người.

‘Kim chỉ nam’ quan trọng giúp phụ nữ trưởng thành và hạnh phúc trong hôn nhân - Ảnh 4
Những người vợ nên cùng chồng chia sẻ công việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Khi chia sẻ việc nhà, chồng sẽ hiểu và thông cảm hơn cho những khó khăn, vất vả của vợ mình. Đây là điều khôn ngoan và nhất định bạn phải làm được để sống tốt trong hôn nhân.

Cùng chồng lên kế hoạch cho việc chăm con

Vợ chồng phải cùng nhau chăm con, cuộc sống hôn nhân mới bền vững. Hơn nữa con cái cũng sẽ phát triển toàn diện hơn khi có sự dạy dỗ của cha lẫn mẹ. Vì vậy phụ nữ đừng nghĩ chuyện nuôi con là của mình.

‘Kim chỉ nam’ quan trọng giúp phụ nữ trưởng thành và hạnh phúc trong hôn nhân - Ảnh 5
Cùng chồng san sẻ việc nuôi con để bớt đi gánh nặng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn phải để chồng tham gia vào chuyện này. Để con cái cảm nhận được tình yêu thương của cha và sau này chúng sẽ không cảm thấy tủi thân, thua thiệt ai. Đồng thời khi chia sẻ việc chăm con với chồng, bạn sẽ bớt đi áp lực và gánh nặng.

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